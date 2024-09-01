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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

Англия

Дуэль нидерландских тренеров

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, третий тур

1 сентября, 18:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
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Содержание

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Дерби, до сих пор считающийся знаковым в Англии, несмотря на то, что одна из команд потеряла свою прошлую мощность. Сегодня в нем будет дебютант – Арне Слот, который станет очередным тренером "Ливерпуля", возглавлявшим команду в Северо-Восточном дерби. Тен Хаг в своем дебюте одержал победу, после чего уже пять матчей подряд не может выиграть в основное время. Как же стартует Слот?

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Новости Манчестер Юнайтед

Очень кризисно входят в сезон манкунианцы. За три поединка они выиграли всего один раз. Это был матч первого тура против "Фулхэма". И эти три очка были добыты на 87-й минуте. В общем – логическое завершение матча, в котором преобладал МЮ. Однако поздно удалось реализовать момент.

В Суперкубке “красные дьяволы” выглядели не хуже “Сити”, а на 82 минуте даже повели в счете. Только не смогли удержать это преимущество до конца, да еще уступили в серии пенальти. Также поражение было и во втором туре АПЛ. "Брайтон" дожал "Манчестер Юнайтед" на 90+5 минуте, оформив второй гол. И сделал это заслуженно: манкунианцы во многом уступали "чайкам".

Кадры хозяев

В лазарете МЮ, как обычно, аншлаг. Летом им нужно было не усиливать состав, а обновить мед- и физперсонал, а кроме этого приобрести соответствующее оборудование. Только начало сезона, а вне игры уже Хойлунд, Йоро, Маунт, Линделоф – все они готовились к чемпионату. Старые травмы не залечили Шоу и Маласия.

Новости Ливерпуля

Мерсисайдцы остаются единственной командой в АПЛ, которая еще не пропускала. Соперники были соответствующие: "Ипсвич", только что поднявшийся из Чемпионшипа и "Брентфорд", только что продавший свою главную звезду атаки Айвена Тони. За два матча соперники нанесли 15 ударов, из которых четыре в створ – с ними справился Алиссон.

Тяжелый был только первый тайм против "Ипсвича". И скорее тяжелым для Ливерпуля: игроки Слота мешали сами себе. После этого игра в следующих трех таймах шла легче. Но, опять же, против “Брентфорда” после перерыва мерсисайдцы действовали на поле лучше, чем до. То ли замены так действуют, то ли лекции Слота в 15-минутном промежутке. Словом, нидерландский тренер умеет подстраиваться под события в матче.

Кадры гостей

В лазарете перед этим матчем находились два футболиста: новичок Кьеза и Джонс. Но это скорее ситуативные травмы, чем какие-либо тяжелые случаи. Потому они могут вернуться к игре даже сегодня.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 24.08. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
  • 16.08. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0 (АПЛ)
  • 10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6) (Суперкубок Англии)
  • 04.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)
  • 01.08. Манчестер Юнайтед – Бетис 3:2 (ТМ)

Последние пять встреч хозяев

  • 25.08. Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
  • 17.08. Ипсвич – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 11.08. Ливерпуль – Лас-Пальмас 0:0 (ТМ)
  • 11.08. Ливерпуль – Севилья 4:1 (ТМ)
  • 04.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)

Последние пять личных встреч между соперниками

04.08.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)

07.04.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

17.03.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

17.12.23. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

05.03.23. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 4"Манчестер Сити"

 3 3 0 0 9-2 9
2

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 5"Брайтон энд Хоув Альбион"

 3 2 1 0 6-2 7
3

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 6"Арсенал"

 3 2 1 0 5-1 7
4

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 7"Ливерпуль"

 2 2 0 0 4-0 6
5

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 8Брентфорд

 3 2 0 1 5-4 6
6

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 9"Астон Вилла"

 3 2 0 1 4-4 6
7

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 10"Борнмут"

 3 1 2 0 5-4 5
8

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 11Ноттингем Форест

 3 1 2 0 3-2 5
9

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 12"Тоттенхэм"

 2 1 1 0 5-1 4
10

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 13"Ньюкасл"

 2 1 1 0 2-1 4
11

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 14"Фулхэм"

 3 1 1 1 3-3 4
12

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 15"Челси"

 2 1 0 1 6-4 3
13

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 2 1 0 1 2-2 3
14

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 3 1 0 2 4-5 3
15

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 18"Лестер Сити"

 3 0 1 2 3-5 1
16

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 19Ипсвич Таун

 3 0 1 2 2-7 1
17

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 3 0 1 2 3-9 1
18

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 21"Кристал Пэлас"

 2 0 0 2 1-4 0
19

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 22"Саутгемптон"

 3 0 0 3 1-5 0
20

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 23Эвертон

 3 0 0 3 2-10 0

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

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3.95
4.10
1.88
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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

Несколько недель назад команды уже играли во время американского турне. Тогда “Ливерпуль” хоть и разбил МЮ, но просто использовал все моменты. В отличие от соперника. Сегодня такой результат также возможен, потому что функциональная возможность команд не изменилась. У манкунианцев даже ухудшение есть. Прогноз: Победа "Ливерпуля".

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Комментарии
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erottus (Киев)
01.09.2024 в 01:50
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
erottus (Киев)
01.09.2024 в 01:50
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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