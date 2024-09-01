Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024
Дуэль нидерландских тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, третий тур
1 сентября, 18:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Дерби, до сих пор считающийся знаковым в Англии, несмотря на то, что одна из команд потеряла свою прошлую мощность. Сегодня в нем будет дебютант – Арне Слот, который станет очередным тренером "Ливерпуля", возглавлявшим команду в Северо-Восточном дерби. Тен Хаг в своем дебюте одержал победу, после чего уже пять матчей подряд не может выиграть в основное время. Как же стартует Слот?
Новости Манчестер Юнайтед
Очень кризисно входят в сезон манкунианцы. За три поединка они выиграли всего один раз. Это был матч первого тура против "Фулхэма". И эти три очка были добыты на 87-й минуте. В общем – логическое завершение матча, в котором преобладал МЮ. Однако поздно удалось реализовать момент.
В Суперкубке “красные дьяволы” выглядели не хуже “Сити”, а на 82 минуте даже повели в счете. Только не смогли удержать это преимущество до конца, да еще уступили в серии пенальти. Также поражение было и во втором туре АПЛ. "Брайтон" дожал "Манчестер Юнайтед" на 90+5 минуте, оформив второй гол. И сделал это заслуженно: манкунианцы во многом уступали "чайкам".
Кадры хозяев
В лазарете МЮ, как обычно, аншлаг. Летом им нужно было не усиливать состав, а обновить мед- и физперсонал, а кроме этого приобрести соответствующее оборудование. Только начало сезона, а вне игры уже Хойлунд, Йоро, Маунт, Линделоф – все они готовились к чемпионату. Старые травмы не залечили Шоу и Маласия.
Новости Ливерпуля
Мерсисайдцы остаются единственной командой в АПЛ, которая еще не пропускала. Соперники были соответствующие: "Ипсвич", только что поднявшийся из Чемпионшипа и "Брентфорд", только что продавший свою главную звезду атаки Айвена Тони. За два матча соперники нанесли 15 ударов, из которых четыре в створ – с ними справился Алиссон.
Тяжелый был только первый тайм против "Ипсвича". И скорее тяжелым для Ливерпуля: игроки Слота мешали сами себе. После этого игра в следующих трех таймах шла легче. Но, опять же, против “Брентфорда” после перерыва мерсисайдцы действовали на поле лучше, чем до. То ли замены так действуют, то ли лекции Слота в 15-минутном промежутке. Словом, нидерландский тренер умеет подстраиваться под события в матче.
Кадры гостей
В лазарете перед этим матчем находились два футболиста: новичок Кьеза и Джонс. Но это скорее ситуативные травмы, чем какие-либо тяжелые случаи. Потому они могут вернуться к игре даже сегодня.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 24.08. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
- 16.08. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0 (АПЛ)
- 10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6) (Суперкубок Англии)
- 04.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)
- 01.08. Манчестер Юнайтед – Бетис 3:2 (ТМ)
Последние пять встреч хозяев
- 25.08. Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
- 17.08. Ипсвич – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 11.08. Ливерпуль – Лас-Пальмас 0:0 (ТМ)
- 11.08. Ливерпуль – Севилья 4:1 (ТМ)
- 04.08. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)
Последние пять личных встреч между соперниками
04.08.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)
07.04.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
17.03.24. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
17.12.23. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
05.03.23. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Манчестер Сити"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|
"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|4
|
"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|
Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6
|
"Астон Вилла"
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|7
|
"Борнмут"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|8
|
Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9
|
"Тоттенхэм"
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|10
|
"Ньюкасл"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|11
|
"Фулхэм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12
|
"Челси"
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|15
|
"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|
Ипсвич Таун
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|17
|
"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|18
|
"Кристал Пэлас"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|
"Саутгемптон"
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|
Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football
Несколько недель назад команды уже играли во время американского турне. Тогда “Ливерпуль” хоть и разбил МЮ, но просто использовал все моменты. В отличие от соперника. Сегодня такой результат также возможен, потому что функциональная возможность команд не изменилась. У манкунианцев даже ухудшение есть. Прогноз: Победа "Ливерпуля".
Популярное сейчас
- Динамо узнало расписание матчей Лиги Европы
- Динамо - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2024
- УПЛ. Черноморец - Полесье 1:4. Не пошло у Бабича в Одессе
- Санчо стал конкурентом Мудрика в Челси, Стерлинг - в Арсенале, Брентфорд продал форварда за 40 млн евро
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Эвертон побеждал Борнмут 2:0 до 87-й минуты, но проиграл. Оценки Миколенко и Забарного за поединок
Комментарии 1