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Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

Англия

Претенденты за борьбу в Лиге чемпионов

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, третий тур

1 сентября, 15:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ньюкасл - Тоттенгем
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Содержание

В прошлом сезоне эти две команды претендовали на зону Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" даже практически до последнего боролся за нее. Однако обе финишировали вне первой четверки. Только "шпоры" попали в еврокубки, и то в Лигу Европы.

Однако два личных матча предыдущего розыгрыша чемпионата были безумными. В первом "Тоттенхэм" забил "Ньюкаслу" четыре гола, во втором – получилось наоборот. А в апреле 2023 года "шпоры" на "Сент-Джеймс Парк" пропустили пять голов за первые 21 минуту встречи. Будет ли такое веселье и на этот раз?

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Новости Ньюкасла

В чемпионате "сороки" начали немного натужно. Сначала была встреча против "Саутгемптона" дома. Уже с 28 минуты подопечные Хау играли без центрбека Шера – он получил прямую красную. Несмотря на это, они забили на 45 минуте и держали победу до финального свистка. А давление от "святых" было невероятным, только реализация желала гораздо лучшего. Во втором туре "Ньюкасл" чуть не уступил "Борнмуту", но к счастью "сорок" гол в конце встречи был отменен из-за минимальной игры рукой.

В матче Кубка лиги против "Ноттингем Форест" тоже нужно было много работать. "Ньюкасл" забил сразу же на первой минуте. Однако на этот раз уже держал счет не в меньшинстве (как с “Саутгемптоном”), правда, преимущество потерял на старте второго тайма. Но в серии пенальти все же прошел дальше.

Кадры хозяев

Потерь у "Ньюкасла" много. Шер все еще отбывает дисквалификацию. Также Уиллок получил травму в предыдущем матче. К тому же Уилсон, Майли, Ласселс, Дубравка и Ботман уже находились в лазарете. Мощная группа.

Новости Тоттенхэма

"Шпоры" пока сыграли только два официальных матча. Сначала они встретились с магией "Лестера", а более конкретно – Джейми Варди. "Тоттенхэм" повел на табло, но не сумел удержать счет, пропустив на 57 минуте от 37-летнего нападающего. Несмотря на преимущество, воплотить его в голы до конца встречи так и не удалось.

Тогда все забитые "Тоттенхэм" перенес на второй тур. Нести эту сумку голов был вынужден "Эвертон". "Шпоры" забили Пикфорду дважды уже до 25 минуты. Во второй половине второго тайма расписались в воротах голкипера сборной Англии еще дважды. В частности, впервые с сентября прошлого года дубль оформил Сон Хин Мин – главная атакующая надежда команды.

Кадры гостей

Лазарет у "шпор" не так велик. Там находится летнее приобретение команды именно для усиления атаки Доминик Соланке. Он провел первый тур, но после него попал в лазарет. Также повреждения у Ричарлисона.

Последние пять матчей Ньюкасла и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

  • 28.08. Ноттингем Форест – Ньюкасл 1:1 (пен. 3:4) (Кубок лиги)
  • 25.08. Борнмут – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
  • 17.08. Ньюкасл – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
  • 10.08. Ньюкасл – Брест 1:0 (ТМ)
  • 09.08. Ньюкасл – Жирона 4:0 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 24.08. Тоттенхэм – Эвертон 4:0 (АПЛ)
  • 19.08. Лестер – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
  • 10.08. Тоттенхэм – Бавария 2:3 (ТМ)
  • 03.08. Тоттенхэм – Бавария 1:2 (ТМ)
  • 31.07. К-Лиг Старз – Тоттенхэм 3:4 (ТМ)

Последние пять личных матчей между соперниками

22.05.24. Ньюкасл – Тоттенхэм 2:1 (ТМ)

13.04.24. Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0 (АПЛ)

10.11.23. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)

23.04.23. Ньюкасл – Тоттенхэм 6:1 (АПЛ)

23.10.22. Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица Премьер-лиги

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 4"Манчестер Сити"

 3 3 0 0 9-2 9
2

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 5"Брайтон энд Хоув Альбион"

 3 2 1 0 6-2 7
3

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 6"Арсенал"

 3 2 1 0 5-1 7
4

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 7"Ливерпуль"

 2 2 0 0 4-0 6
5

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 8Брентфорд

 3 2 0 1 5-4 6
6

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 9"Астон Вилла"

 3 2 0 1 4-4 6
7

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 10"Борнмут"

 3 1 2 0 5-4 5
8

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 11Ноттингем Форест

 3 1 2 0 3-2 5
9

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 12"Тоттенхэм"

 2 1 1 0 5-1 4
10

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 13"Ньюкасл"

 2 1 1 0 2-1 4
11

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 14"Фулхэм"

 3 1 1 1 3-3 4
12

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 15"Челси"

 2 1 0 1 6-4 3
13

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 2 1 0 1 2-2 3
14

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 3 1 0 2 4-5 3
15

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 18"Лестер Сити"

 3 0 1 2 3-5 1
16

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 19Ипсвич Таун

 3 0 1 2 2-7 1
17

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 3 0 1 2 3-9 1
18

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 21"Кристал Пэлас"

 2 0 0 2 1-4 0
19

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 22"Саутгемптон"

 3 0 0 3 1-5 0
20

Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024 - изображение 23Эвертон

 3 0 0 3 2-10 0

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Тоттенхэм

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2.51
3.95
2.64
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Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football

Команды, которые умеют атаковать. Особенно в этом сезоне это касается "шпор". Пока "Ньюкасл" долго втягивается в чемпионат, подопечные Постекоглу этим могут воспользоваться. Но вряд ли у них удастся победить. Прогноз: Ничья.

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