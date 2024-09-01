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Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024
Претенденты за борьбу в Лиге чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, третий тур
1 сентября, 15:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Роберт Джонс
Прямая трансляция: Setanta Sports
В прошлом сезоне эти две команды претендовали на зону Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" даже практически до последнего боролся за нее. Однако обе финишировали вне первой четверки. Только "шпоры" попали в еврокубки, и то в Лигу Европы.
Однако два личных матча предыдущего розыгрыша чемпионата были безумными. В первом "Тоттенхэм" забил "Ньюкаслу" четыре гола, во втором – получилось наоборот. А в апреле 2023 года "шпоры" на "Сент-Джеймс Парк" пропустили пять голов за первые 21 минуту встречи. Будет ли такое веселье и на этот раз?
Новости Ньюкасла
В чемпионате "сороки" начали немного натужно. Сначала была встреча против "Саутгемптона" дома. Уже с 28 минуты подопечные Хау играли без центрбека Шера – он получил прямую красную. Несмотря на это, они забили на 45 минуте и держали победу до финального свистка. А давление от "святых" было невероятным, только реализация желала гораздо лучшего. Во втором туре "Ньюкасл" чуть не уступил "Борнмуту", но к счастью "сорок" гол в конце встречи был отменен из-за минимальной игры рукой.
В матче Кубка лиги против "Ноттингем Форест" тоже нужно было много работать. "Ньюкасл" забил сразу же на первой минуте. Однако на этот раз уже держал счет не в меньшинстве (как с “Саутгемптоном”), правда, преимущество потерял на старте второго тайма. Но в серии пенальти все же прошел дальше.
Кадры хозяев
Потерь у "Ньюкасла" много. Шер все еще отбывает дисквалификацию. Также Уиллок получил травму в предыдущем матче. К тому же Уилсон, Майли, Ласселс, Дубравка и Ботман уже находились в лазарете. Мощная группа.
Новости Тоттенхэма
"Шпоры" пока сыграли только два официальных матча. Сначала они встретились с магией "Лестера", а более конкретно – Джейми Варди. "Тоттенхэм" повел на табло, но не сумел удержать счет, пропустив на 57 минуте от 37-летнего нападающего. Несмотря на преимущество, воплотить его в голы до конца встречи так и не удалось.
Тогда все забитые "Тоттенхэм" перенес на второй тур. Нести эту сумку голов был вынужден "Эвертон". "Шпоры" забили Пикфорду дважды уже до 25 минуты. Во второй половине второго тайма расписались в воротах голкипера сборной Англии еще дважды. В частности, впервые с сентября прошлого года дубль оформил Сон Хин Мин – главная атакующая надежда команды.
Кадры гостей
Лазарет у "шпор" не так велик. Там находится летнее приобретение команды именно для усиления атаки Доминик Соланке. Он провел первый тур, но после него попал в лазарет. Также повреждения у Ричарлисона.
Последние пять матчей Ньюкасла и Тоттенхэма
Последние пять встреч хозяев
- 28.08. Ноттингем Форест – Ньюкасл 1:1 (пен. 3:4) (Кубок лиги)
- 25.08. Борнмут – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
- 17.08. Ньюкасл – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
- 10.08. Ньюкасл – Брест 1:0 (ТМ)
- 09.08. Ньюкасл – Жирона 4:0 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 24.08. Тоттенхэм – Эвертон 4:0 (АПЛ)
- 19.08. Лестер – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
- 10.08. Тоттенхэм – Бавария 2:3 (ТМ)
- 03.08. Тоттенхэм – Бавария 1:2 (ТМ)
- 31.07. К-Лиг Старз – Тоттенхэм 3:4 (ТМ)
Последние пять личных матчей между соперниками
22.05.24. Ньюкасл – Тоттенхэм 2:1 (ТМ)
13.04.24. Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0 (АПЛ)
10.11.23. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)
23.04.23. Ньюкасл – Тоттенхэм 6:1 (АПЛ)
23.10.22. Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица Премьер-лиги
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Манчестер Сити"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|
"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|4
|
"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|
Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6
|
"Астон Вилла"
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|7
|
"Борнмут"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|8
|
Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9
|
"Тоттенхэм"
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|10
|
"Ньюкасл"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|11
|
"Фулхэм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12
|
"Челси"
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|15
|
"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|
Ипсвич Таун
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|17
|
"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|18
|
"Кристал Пэлас"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|
"Саутгемптон"
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|
Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Тоттенхэм
Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football
Команды, которые умеют атаковать. Особенно в этом сезоне это касается "шпор". Пока "Ньюкасл" долго втягивается в чемпионат, подопечные Постекоглу этим могут воспользоваться. Но вряд ли у них удастся победить. Прогноз: Ничья.
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