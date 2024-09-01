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Только двое футболистов дважды оформляли хет-трики в 2 матчах подряд. Известно, кто вошел в историю АПЛ
Эрлинг Холанд и Гарри Кейн
Squawka
В истории АПЛ только Эрлинг Голанд и Гарри Кейн дважды оформляли хет-трики в двух матчах АПЛ подряд.
Нападающий "Манчестер Сити" оформил хет-трик в двух матчах подряд против "Кристалл Пелас" и "Ноттингем Форест" в сезоне 2023/24, а также в нынешнем сезоне против "Ипсвича" и "Вест Хэма".
Гарри Кейн за "Тоттенхэм" забивал по три гола в двух матчах подряд против "Бернли" и "Саутгемптона" в сезоне 2017/18, а также "Лестера" и "Халла".
Напомним, что английский нападающий также успел сделать два хет-трика подряд в чемпионате Германии в прошлом сезоне: Кейн забил три гола "Дармштадта" (8:0) и дортмундской "Боруссии" (4:0). Последним игроком "Баварии", который делал два хет-трика подряд, был Марио Гомес в 2011 году.
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