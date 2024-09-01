  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола не проиграл во всех 17 матчах чемпионата против Вест Хэма – это мировой рекорд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола не проиграл во всех 17 матчах чемпионата против Вест Хэма – это мировой рекорд

Англия

15 побед, две ничьих

Гвардиола не проиграл во всех 17 матчах чемпионата против Вест Хэма – это мировой рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче третьего тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:1.

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы эта победа была 15 над "молотобойцами" в рамках чемпионата. Еще два матча завершились вничью.

Как сообщает статистический портал Squawka, Гвардиола стал первым тренером в истории, не проигравшим одному сопернику во всех 17 поединках против него в рамках одного соревнования.

Добавим, что единственное поражение "Сити" от "Вест Гема" под руководством испанца во всех турнирах датируется октябрем 2021 года. Тогда "молотобойцы" победили в серии пенальти и прошли в 1/4 финала Кубка лиги.

После трех туров "Манчестер Сити" идет на первом месте АПЛ. "Горожане" – единственная команда лиги вместе с "Ливерпулем", которая еще не потеряла очки. Мерсисайдцы еще проведут сегодня выездной поединок против “Манчестер Юнайтед”.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Только двое футболистов дважды оформляли хет-трики в 2 матчах подряд. Известно, кто вошел в историю АПЛ
yellow-arrow
Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.09.2024
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости