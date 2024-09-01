Гвардиола не проиграл во всех 17 матчах чемпионата против Вест Хэма – это мировой рекорд

Во вчерашнем матче третьего тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:1.

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы эта победа была 15 над "молотобойцами" в рамках чемпионата. Еще два матча завершились вничью.

Как сообщает статистический портал Squawka, Гвардиола стал первым тренером в истории, не проигравшим одному сопернику во всех 17 поединках против него в рамках одного соревнования.

Pep Guardiola is now unbeaten in all 17 Premier League games against West Ham.



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It’s the most a manager has faced a specific opponent without ever losing in the competition’s history. ???? pic.twitter.com/IUZp89sV9y — Squawka (@Squawka) August 31, 2024

Добавим, что единственное поражение "Сити" от "Вест Гема" под руководством испанца во всех турнирах датируется октябрем 2021 года. Тогда "молотобойцы" победили в серии пенальти и прошли в 1/4 финала Кубка лиги.

После трех туров "Манчестер Сити" идет на первом месте АПЛ. "Горожане" – единственная команда лиги вместе с "Ливерпулем", которая еще не потеряла очки. Мерсисайдцы еще проведут сегодня выездной поединок против “Манчестер Юнайтед”.