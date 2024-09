Гвардиола не проиграл во всех 17 матчах чемпионата против Вест Хэма – это мировой рекорд

Во вчерашнем матче третьего тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:1.

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы эта победа была 15 над "молотобойцами" в рамках чемпионата. Еще два матча завершились вничью.

Как сообщает статистический портал Squawka, Гвардиола стал первым тренером в истории, не проигравшим одному сопернику во всех 17 поединках против него в рамках одного соревнования.

Pep Guardiola is now unbeaten in all 17 Premier League games against West Ham.



