АПЛ. Челси – Кристал Пэлас 1:1. Бледная ничья команды Энцо Марески

Это был матч кардинально разных таймов и описывая его, желательно все же сделать на этом главный акцент. "Челси" сыграл абсолютно два разных тайма, в первом вполне уверенно одолев соперника, а во втором просто потерявшись и не зная, что делать с круглым, когда перед тобой такая массированная оборона. Но обо всем по порядку.

В стартовом составе команды Марески не нашлось места для Михаила Мудрика, вместо него номинально появился Педру Нету. Все остальные позиции особо вопросов не вызвали. Что касается выбора Гласнера, то у него также все крайне ожидаемо, включая Камаду, Эзе и Матета в нападении. То есть без сюрпризов на бумаге, но что по сюрпризам на поле? Медленный старт со стороны обеих команд мог немного убаюкать любого болельщика, впрочем "синие" начали просыпаться ближе к середине первого тайма.

Сначала неплохой удар от Коула Палмера, который немного разминулся со стойкой ворот, а затем и удачная голевая передача от Коула на пустые ворота для Нико Джексона. Это была стремительная контратака, которую разогнал Мадуэке, он продолжил на Палмера, а тот идеально выдал на Джексона, один из самых легких голов сенегальца в карьере. Так легко и непринужденно хозяева вышли вперед и имели еще несколько шансов для того, чтобы улучшить свое преимущество, но так и не смогли этого сделать.

А что по команде Гласнера? Печально, потому что они фактически не смогли создать ни одного момента в первой половине, играли медленно и их атаки легко перекусывала опорная зона "синих", которая не выделяется особой надежностью.

На самом деле, за весь матч "орлы" так и не создали хотя бы одного убойного или качественного момента у ворот Санчеса, но это не помешало им сравнять счет в начале второго тайма. После затяжной атаки со стандарта на ударной позиции оказался Эберечи Эзе, он пробил из-за пределов штрафной площадки очень красиво и очень точно. 1:1.

После этого даже был короткий период с преимуществом гостей и казалось, что "Челси" полностью потерял контроль над поединком, но это быстро прошло. В дальнейшем мы видели в основном бесперспективные попытки команды Марески забить победный гол. Но "орлы" уже были готовы к таким наступлениям и массово перекрывали все вероятные зоны.

Замены, включая выход Мудрика, в итоге не спасли, хотя стоит отметить украинца и его неплохую игру на оборону, а также идеальный пас на Джексона, который вывел сенегальца один на один с вратарем, однако эту дуэль нападающий проиграл. Типичный Джексон, который сначала забивает, а потом тратит классные моменты, типичный "Челси", который продолжает показывать нестабильный футбол, типичный Мадуэке, который после топ-перформанса показывает вот это. Все типично, поэтому итог и не вызывает никаких удивлений.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Челси" — "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Джексон (25) — Эзе (54)

"Челси": Санчес — Гюсто (Мудрик, 73), Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Нкунку, 86), Палмер, Нету (Феликс, 58) — Джексон

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Клайн, Ричардс, Гейи — Муньос, Уортон, Хьюз (Дукуре, 50), Митчелл — Камада (Шлупп, 88), Эзе — Матета (Сарр, 69)

Предупреждения: Нету (8), Фофана (32), Джексон (63) — Хьюз (14), Муньос (89)