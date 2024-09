АПЛ. Ньюкасл – Тоттенхэм 2:1. Сегодня забивали только хозяева

Английская Премьер-лига, третий тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Позиции в АПЛ довольно сильно полярные: каждое набранное или потерянное очко может как и выбросить вверх, так и отбросить вниз по турнирной таблице. Однако "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" – те команды, которые должны бороться за самые высокие места. И вес ценности личного противостояния в этих случаях увеличивается.

"Сороки" первыми создали опасность у чужих ворот. Исак с линии штрафной на шестой минуте попал в перекладину. На 12 минуте гости ответили более точно: Ромеро головой пробил мимо голкипера. Но гол был отменен: закономерный офсайд.

Хотя и "Тоттенхэм" больше работал с мячом, но большой инициативы в финальной трети поля он не имел, если сравнивать с "Ньюкаслом". А "сороки" использовали свой едва ли не единственный момент во второй половине первого тайма.

На 37 минуте Келли доборолся на левом фланге и прострелил. Защитники "Тоттенхэма" хорошо выстроились в линию, но забыли Барнса чуть выше ворот. Он и пробил в касание – поразил точно правый угол. Первый гол вингера в сезоне.

Разговор в перерыве, наверное, повлиял на гостей. На старте второго тайма они не только владели мячом, но и пытались продвигать его вперед. Сначала момент был у Одобора – он не попал в створ. А впоследствии помогли и сами "сороки".

На 56 минуте Поуп потянул удар Мэддисона, но круглый отскочил к Джонсону. Тот прострелил вдоль линии ворот, а Берн просто вбил мяч в сетку ворот. Интересный получился автогол.

Dan Burn's own-goal has brought @SpursOfficial back into this match at St James' Park ????#NEWTOT #TheKickOff pic.twitter.com/KNCUUVGOi0