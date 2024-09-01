АПЛ. Ньюкасл – Тоттенхэм 2:1. Сегодня забивали только хозяева

Английская Премьер-лига, третий тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Позиции в АПЛ довольно сильно полярные: каждое набранное или потерянное очко может как и выбросить вверх, так и отбросить вниз по турнирной таблице. Однако "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" – те команды, которые должны бороться за самые высокие места. И вес ценности личного противостояния в этих случаях увеличивается.

"Сороки" первыми создали опасность у чужих ворот. Исак с линии штрафной на шестой минуте попал в перекладину. На 12 минуте гости ответили более точно: Ромеро головой пробил мимо голкипера. Но гол был отменен: закономерный офсайд.

Хотя и "Тоттенхэм" больше работал с мячом, но большой инициативы в финальной трети поля он не имел, если сравнивать с "Ньюкаслом". А "сороки" использовали свой едва ли не единственный момент во второй половине первого тайма.

На 37 минуте Келли доборолся на левом фланге и прострелил. Защитники "Тоттенхэма" хорошо выстроились в линию, но забыли Барнса чуть выше ворот. Он и пробил в касание – поразил точно правый угол. Первый гол вингера в сезоне.

Разговор в перерыве, наверное, повлиял на гостей. На старте второго тайма они не только владели мячом, но и пытались продвигать его вперед. Сначала момент был у Одобора – он не попал в створ. А впоследствии помогли и сами "сороки".

На 56 минуте Поуп потянул удар Мэддисона, но круглый отскочил к Джонсону. Тот прострелил вдоль линии ворот, а Берн просто вбил мяч в сетку ворот. Интересный получился автогол.

На 74 минуте снова классно подстроился под удар Мэддисон – здесь тоже выручил хозяев Поуп. А спустя четыре минуты гости пропустили контратаку. Свежий Мерфи сбежал и отдал на пустые ворота на Исака – тот не промахнулся.

Помимо победы "Сент-Джеймс Парк" радовался возвращению Сандро Тонали. Ультрас вывесили соответствующие баннеры, остальные болельщики принесли разнообразные плакаты в поддержку итальянца. Его действительно ждали в Ньюкасле. Сегодня он впервые за долгое время сыграл на домашнем стадионе – вышел на замену.

“Сороки” поднимаются на четвертое место и до конца тура могут опуститься максимум на пятое (впереди еще игра “Ливерпуля” против МЮ). "Тоттенхэм" пока на 10 позиции.

"Ньюкасл" – "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Барнс 37, Исак 78 – Берн 56 (авт.)

Ньюкасл: Поуп – Ливраменто, Крафт, Берн, Келли (Холл 68) – Лонгстофф (Тонали 61), Гимараес, Жоелинтон – Барнс (Мерфи 61), Исак, Гордон (Альмирон 90+4)

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Дрегушин, Удоги – Сарр (Джонсон 46), Биссума (Бентанкур 82), Мэддисон (Бергвалль 82) – Кулусевский, Сон, Одобер (Вернер 74)

Предупреждения: Келли 28, Лонгстофф 41, Жоэлинтон 45+2, Гимараес 58 – Сарр 34, Биссума 48, Мэддисон 68, Бентанкур 84