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25 минут игрового времени. Стали известны оценки Мудрика за матч против Кристал Пэлас
Неплохо
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик принял участие в матче команды против "Кристал Пэлас" (1:1) в рамках 3-го тура АПЛ.
Футболист вышел на поле на 74-й минуте, заменив Густо. За 25 минут времени (с компенсированным) Мудрик совершил следующие действия: выполнил 5 точных пасов из 8-ми, 2 навеса в штрафную, 1 лонгбол, дважды пытался идти в дриблинг, заработал фол, заблокировал удар и выиграл 3 единоборства из 4-х.
Статистически-аналитические порталы поставили Михаилу за эту игру довольно высокие оценки, если сравнивать со всеми футболистами на поле. От WhoScored украинец получил 6,6 баллов, а от Sofascore - 7,4.
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