АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3. Без шансов для хозяев

Английская Премьер-лига, третий тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Вроде смотришь в статистику: 8:8 по ударам, владение – 50%: 50%, другие показатели более-менее равны. А в действительности на поле был полный разрыв между командами. Особенно это касалось создания моментов и их завершения. А также индивидуальных действий и мыслей футболистов обеих команд.

Взять, например, Каземиро. 32 года, опытный и титулованный опорник. А именно после его потерь “Ливерпуль” забил первые два гола в матче. Тен Хагу пришлось его менять в перерыве на дебютанта Тоби Кольера, чтобы еще хуже не запустить ситуацию в центре поля.

Или Зирке. Вышел впервые в старте. Реально "получился". Нападающий просто не успевал за происходящим на поле: там не добежит, там не доиграет. Идут прострелы в штрафную: а она еще плещется от центра.

Действительно, на самом старте был более активным МЮ. И действительно, больше владел мячом. Но уже на седьмой минуте гол забили гости. Гравенберх невероятным образом протянул мяч центром поля, отдал на Диаса, который прострелил в центр. Там мяч коснулся Салаха, а Трент забил. Только после празднования пересмотрели VAR: у египтянина действительно был минимальный офсайд.

На 35 минуте "Ливерпуль" уже отметился легальным голом. Вышеупомянутый Каземиро обрезался в центре поля и привез моментальную контратаку. Навес от Салаха с правого фланга: Диас головой пробил в ворота.

Liverpool's Luis Diaz has now scored more Premier League goals against Man Utd than he has any other opponent (4) ???? #MUNLIV #TheKickOff pic.twitter.com/gLAYzlcRnD

На 40 минуте шанс ответить имел Мазрауи – его удар потянул Алиссон. И практически сразу же гости забили второй. Диас накрыл Каземиро, а затем транзитом через партнеров сам и завершил атаку. Дубль для колумбийца сегодня. И ассист снова на счету Салаха.

20-летний воспитанник академии "Брайтона" Кольер уже через семь минут после выхода на замену мог помочь МЮ уменьшить отрыв в счете. Мейну совершил прекрасный заброс в штрафную, Тоби сбросил под удар Зиркзе – тот с линии штрафной классно пробил в правый угол. Алиссон снова на месте.

На 56 минуте матч был окончательно закрыт. В этот раз мяч на своей половине потерял Мэйну. А контратаку ударом в ближний правый угол завершил Салах. Не слишком уверенно сыграл Онана. Впоследствии – в диапазоне двух минут – Мохамед имел еще два шанса отличиться, но с убийственных позиций промахнулся.

Лишь при счете 0:3 у МЮ начали появляться моменты на регулярной основе. В одном из них Зиркзе бил в упор с нескольких метров – Алиссон спас невероятным сейвом, позже через себя бил Мартинес – не попал в створ. Впоследствии еще один момент был в Зиркзе. Наверное, легче было пробить точно, чем наоборот. Однако у нападающего не получилось – мяч пролетел мимо цели. Под конец еще и Нуньес мог увеличить отрыв в счете, но сделал то, что прекрасно умеет: упустил момент.

Такой разгром на табло – абсолютное отражение происходящего на поле. МЮ не готов к соперникам такого уровня, как “Ливерпуль”. Главное, что игроки манкунианцев индивидуально не готовы противостоять футболистам уровня мерсисайдцев. Не все, конечно. Те же Далот, Фернандеш или де Лигт сегодня выделялись с положительной стороны. Но в команде не три футболиста.

Арне Слот дебютирует в АПЛ с тремя сухими победами подряд. Первый тренер за 17 лет, достигший такого после недавно отошедшего в засветы легендарного Свена-Йорана Эрикссона. Знаковой момент с ноткой печали.

2007 - Liverpool's Arne Slot is the first manager to win each of his first three Premier League games without conceding a single goal since Sven-Göran Eriksson in 2007. Tribute. pic.twitter.com/dvHFSqRKSa