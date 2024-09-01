"Это мой последний год". Салах заявил, что не получал от Ливерпуля предложения продления контракта

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил, что клуб не обращался к нему с разговором о продлении сотрудничества. Игрок не исключает, что этот сезон может стать последним для него в составе "Ливерпуля".

"Честно говоря, я провел хорошее лето. У меня было много времени, чтобы побыть с собой и попытаться мыслить позитивно, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе.

Я просто хочу наслаждаться футболом и не думать об этом. Я чувствую, что свободен играть в футбол, и мы увидим, что произойдет в следующем году.

Честно говоря, я шел на игру и сказал: "Это может быть в последний раз". Никто в клубе еще не говорил со мной о контракте, поэтому я сказал: "Ладно, я доиграю свой последний сезон, а там посмотрим".

Это не от меня зависит. Никто не говорил со мной из клуба, но увидим", - сказал футболист.