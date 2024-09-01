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"Это мой последний год". Салах заявил, что не получал от Ливерпуля предложения продления контракта
Пытается заставить клуб начать переговоры?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил, что клуб не обращался к нему с разговором о продлении сотрудничества. Игрок не исключает, что этот сезон может стать последним для него в составе "Ливерпуля".
"Честно говоря, я провел хорошее лето. У меня было много времени, чтобы побыть с собой и попытаться мыслить позитивно, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе.
Я просто хочу наслаждаться футболом и не думать об этом. Я чувствую, что свободен играть в футбол, и мы увидим, что произойдет в следующем году.
Честно говоря, я шел на игру и сказал: "Это может быть в последний раз". Никто в клубе еще не говорил со мной о контракте, поэтому я сказал: "Ладно, я доиграю свой последний сезон, а там посмотрим".
Это не от меня зависит. Никто не говорил со мной из клуба, но увидим", - сказал футболист.
Контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30-го июня 2025-го года. За этот клуб он выступает 8-й сезон подряд.
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