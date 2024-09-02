Тен Хаг после разгромного домашнего поражения от Ливерпуля: Я же не Гарри Поттер. Вы должны это признать

Вчера "МЮ" был деклассирован "Ливерпулем" во главе его нового тренера Арне Слота (0:3). В последних 13-х личных встречах в Премьер-лиге, "красные дьяволы" побеждали своего принципиального соперника лишь раз и это поражение в очередной раз подняло разговоры о принадлежности пребывания Эрика тен Хага на посту главного тренера "манкунианцев". После поединка нидерландский специалист в очередной раз напомнил, что ему приходится строить новую команду в начале нового сезона, а также отрицал, что Каземиро покинул стадион после первого тайма.

"Я же не Гарри Поттер. Вы должны это признать. Для трех игроков это была первая игра в старте нового сезона. Мануэль Угарте не сыграл ни одной минуты - ему нужно набрать физическую форму. Затем мы должны встроить его в команду. Я уверен, что он внесет свой вклад в нашу команду. Это займет пару недель, возможно, даже месяц. То же самое касается многих игроков. Я не хочу сегодня говорить о позитиве. Это поражение болезненно для нас и наших болельщиков. Это уже третья игра в сезоне. Мне приходилось объяснять это столько раз. Мы должны строить новую команду. У нас все будет хорошо, но очевидно, что нам нужно совершенствоваться. В конце сезона я уверен, что у нас будет большой шанс поднять еще один трофей. Он [Каземиро] не покидал стадион в перерыве. Я встретил его в раздевалке после игры. Я снял его с игры, потому что мы проигрывали 2:0 против такого соперника, как "Ливерпуль". Мы должны были рисковать, потому что хотели отыграться, и нам нужны были игроки в полузащите, которые могли бы перекрывать центр поля. Он выиграл все в своей карьере. Я уверен, что он продолжит приносить пользу нашей команде", - цитирует Эрика тен Хага BBC.

Добавим, что следующий свой поединок "МЮ" сыграет 14 сентября на выезде против "Саутгемптона".