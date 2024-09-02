Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мареска: Три года назад Челси выиграл Лигу чемпионов, но сейчас это уже не та команда
Специалист напомнил об изменении статуса "синих"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал ничью с "Кристал Пэлас" (1:1) в третьем туре АПЛ.
"Мы полностью заслужили победу в игре, учитывая количество моментов, которые у нас были. В целом игра была хорошей. Направление выбрано верное.
Возможное удаление Уилла Хьюза? Что я могу сказать? В тот момент мы вели 1-0, и ход матча полностью изменился бы, играй мы 11 на 10. Судья видел ситуацию по-другому, так что теперь я ничего не могу сделать.
Как только они забили гол, поединок пошёл более скачкообразно. В таких условиях "Пэлас" опаснее нас. У нас были шансы выиграть в конце - мы не выиграли, и это позор. Но это была хорошая встреча.
Вероятно, нужно прояснить одну вещь: три года назад "Челси" выиграл Лигу чемпионов, но сейчас это уже не тот "Челси", так что теперь иногда, если вы не выигрываете - это нормально", - сказал Мареска в интервью MOTD.
Популярное сейчас
- Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
- Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат
- Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Примера. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Наконец-то Мбаппе
- Лига 1. Лилль – ПСЖ 1:3. Новый Мбаппе продолжает решать