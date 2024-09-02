Мареска: Три года назад Челси выиграл Лигу чемпионов, но сейчас это уже не та команда

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал ничью с "Кристал Пэлас" (1:1) в третьем туре АПЛ.

"Мы полностью заслужили победу в игре, учитывая количество моментов, которые у нас были. В целом игра была хорошей. Направление выбрано верное.

Возможное удаление Уилла Хьюза? Что я могу сказать? В тот момент мы вели 1-0, и ход матча полностью изменился бы, играй мы 11 на 10. Судья видел ситуацию по-другому, так что теперь я ничего не могу сделать.

Как только они забили гол, поединок пошёл более скачкообразно. В таких условиях "Пэлас" опаснее нас. У нас были шансы выиграть в конце - мы не выиграли, и это позор. Но это была хорошая встреча.

Вероятно, нужно прояснить одну вещь: три года назад "Челси" выиграл Лигу чемпионов, но сейчас это уже не тот "Челси", так что теперь иногда, если вы не выигрываете - это нормально", - сказал Мареска в интервью MOTD.