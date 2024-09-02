Арне Слот о победе над МЮ: Я очень доволен тем, что мы выиграли, но, возможно, еще больше тем, как мы играли

В третьем туре АПЛ "Ливерпуль" на выезде победил "МЮ" со счетом 0:3. "Красные" уходят на международный перерыв в приподнятом настроении, поскольку добыли максимально возможные девять очков. После поединка Арне Слот похвалил своих подопечных за игру, а также объяснил, почему поставил Гравенберха на позиции опорника.

"Я думаю, что все, что вы хотите видеть как менеджер, вы увидели в этой игре. Да, для нас были сложные моменты - я думаю, что "Юнайтед" начал очень хорошо, и мы пропустили один или два угловых в тот момент. Но мы боролись с собой в эти моменты, а затем мы получили незасчитанный гол, но не было никакой негативной реакции, мы просто продолжали играть после этого: забили три, могли забить больше, два важных сейва от Али [Алиссон Беккер] во втором тайме. Так что всё было, и, возможно, самым важным было то, что все они невероятно работали без мяча, и это делает сегодняшний день очень позитивным. Больше всего меня сегодня впечатлило то, как мы играли с мячом, потому что я знаю, что мы можем делать без мяча, но то, как мы играли с мячом, было, по моему мнению, также очень хорошо сегодня. Было особенно приятно участвовать в этой игре, и она становится особенной только тогда, когда ты ее выигрываешь, и это то, что мы сделали. Я очень доволен тем, что мы выиграли, но, возможно, еще больше - игрой и тем, как мы это сделали сегодня. [Об игре Гравенберха на позиции опорника] Первым ответом могло бы быть его качество игры с мячом, но я думаю, что все мы, выходцы из Нидерландов, знаем, насколько хорошо он владеет мячом. Он может быть действительно важным игроком для нашей игры на опережение, но больше всего меня поразило, когда я начал работать с ним, то, как много он может пробежать, а затем еще и то, насколько он хорош, когда вступает в единоборство", - заявил Арне Слот.

Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" проведет дома, 14 сентября, против "Ноттингема".