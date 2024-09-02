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Ван Дейк - о 3:0 против МЮ: Мы доминировали и должны были забивать больше. Наш игровой план сработал

Англия

Без шансов для соперника

Ван Дейк - о 3:0 против МЮ: Мы доминировали и должны были забивать больше. Наш игровой план сработал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после крупной победы над "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче третьего тура АПЛ.

"Это момент гордости. Больше всего меня порадовало наше выступление от начала до конца.

Мы хотим наслаждаться игрой, и единственный способ сделать это — усердно работать. Мы доминировали и должны были забивать больше. Победа со счетом 3:0 — это большой прогресс по сравнению с прошлым годом.

Нам нужно было сохранять концентрацию, и мы выступили прекрасно. Я очень горжусь ребятами.

Джошуа Зиркзе теперь играет за "МЮ" в качестве нападающего, но я знаю, что он любит опускаться и принимать мяч ногами. Мы знаем, что они любят делать передачи за спины защитников, но быстро свели это на нет. Наш игровой план сработал. Мы сохраняли терпение.

Юрген Клопп сказал в одном из своих последних интервью, что новый тренер унаследовал очень хороший состав. Наставник ушел, но игроки остались.

Мы хотим достичь величия в этом сезоне. Я не участвую ни в одном турнире просто ради участия, я хочу побеждать. Мы сталкиваемся с отличными командами в виде "Манчестер Сити" и "Арсенала". Мы показываем хорошую стабильность, после международного перерыва может быть интересно играть каждые три дня. Я, безусловно, наслаждаюсь процессом", - сказал Ван Дейк в интервью Sky Sports.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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