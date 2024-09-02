Арне Слот установил новое историческое достижение в Ливерпуле

Дубль Луиса Диаса и гол Мохамеда Салаха во втором тайме принесли "Ливерпулю" важные три очка в принципиальном дерби против "МЮ". Учитывая то, что "мерсисайдцы" в этом поединке также оставили свои ворота "сухими", команда отметилась интересным историческим достижением.

Подопечные Арне Слота одержали третью победу подряд, что сделало его первым за 131 год наставником "красных", который не пропустил в каждом из первых трех матчей чемпионата - и первым, кто сделал это для клуба в высшем дивизионе. В то же время, голландец стал первым тренером "Ливерпуля", который выиграл свой первый матч с "МЮ" со времен Боба Пейсли в ноябре 1975 года, и лишь вторым в истории, кто выиграл свой первый выездной поединок против "манкунианцев" (после Джорджа Кея в ноябре 1936 года).

Отметим, что после трех туров команда Арне Слота занимает второе место с 9 очками, уступая лишь по дополнительным показателям "Манчестеру Сити", который имеет идентичное количество набранных очков.