  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот установил новое историческое достижение в Ливерпуле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот установил новое историческое достижение в Ливерпуле

Англия

Великолепный старт демонстрируют красные под руководством нового тренера

Арне Слот установил новое историческое достижение в Ливерпуле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дубль Луиса Диаса и гол Мохамеда Салаха во втором тайме принесли "Ливерпулю" важные три очка в принципиальном дерби против "МЮ". Учитывая то, что "мерсисайдцы" в этом поединке также оставили свои ворота "сухими", команда отметилась интересным историческим достижением.

Подопечные Арне Слота одержали третью победу подряд, что сделало его первым за 131 год наставником "красных", который не пропустил в каждом из первых трех матчей чемпионата - и первым, кто сделал это для клуба в высшем дивизионе. В то же время, голландец стал первым тренером "Ливерпуля", который выиграл свой первый матч с "МЮ" со времен Боба Пейсли в ноябре 1975 года, и лишь вторым в истории, кто выиграл свой первый выездной поединок против "манкунианцев" (после Джорджа Кея в ноябре 1936 года).

Отметим, что после трех туров команда Арне Слота занимает второе место с 9 очками, уступая лишь по дополнительным показателям "Манчестеру Сити", который имеет идентичное количество набранных очков.

По теме
yellow-arrow
Новичок Челси выбыл из строя на два месяца
yellow-arrow
Ван Дейк - о 3:0 против МЮ: Мы доминировали и должны были забивать больше. Наш игровой план сработал
yellow-arrow
Самый титулованный клуб Бельгии арендовал хавбека Астон Виллы
Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости