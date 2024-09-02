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Новичок Челси выбыл из строя на два месяца
Правда, потеря больше скажется на молодёжке
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Челси" Омари Келлиман получил травму подколенного сухожилия. По информации СМИ, игрок пропустит около двух месяцев.
18-летний англичанин еще не выходил на поле в составе основного состава "синих", но уже трижды выступил за молодежную команду U-21.
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Напомним, Келлиман перешел в "Челси" из "Астон Виллы" этим летом за 19 миллионов фунтов стерлингов, заключив шестилетний контракт.
Следующий матч лондонцы проведут 14 сентября на выезде против "Борнмута".
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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