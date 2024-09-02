Кевин Де Брюйне о слухах относительно трансфера в течение последнего межсезонья: Меня никто не приглашал, я ни с кем не разговаривал

После прошлого сезона появлялось немало информации о возможном уходе Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити". У 33-летнего полузащитника завершается контракт в конце июня следующего года и игрока связывали с переездом в Саудовскую Аравию. В последний месяц трансферного окна Гвардиола настаивал на том, что Де Брюйне не будет продан, а сам бельгийский плеймейкер утверждает, что никогда не обсуждал трансфер с потенциальными покупателями.

"Я ни с кем не разговаривал, если честно. Было много шума и новостей. Летом я сказал, что ожидаю спокойного лета, и так оно случилось. Я был в отпуске четыре недели, вернулся и начал тренироваться. Вот и все. Не о чем рассказывать. Меня никто не приглашал, я ни с кем не разговаривал", - заявил бельгиец в интервью ВВС. Кроме того, футболист ожидает переговоров со своим клубом относительно дальнейшего сотрудничества.

"Как только сезон продолжится, я уверен, что будут переговоры с "Сити". Я просто хочу хорошо себя чувствовать, играть в хороший футбол, и это придет в ближайшие месяцы. Сейчас я не чувствую спешки", - сказал полузащитник.

Добавим, что в новом сезоне Кевин Де Брюйне успел отметиться голом и ассистом в 3 матчах чемпионата.