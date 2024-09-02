Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевин Де Брюйне о слухах относительно трансфера в течение последнего межсезонья: Меня никто не приглашал, я ни с кем не разговаривал
Бельгиец продолжает играть за горожан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После прошлого сезона появлялось немало информации о возможном уходе Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити". У 33-летнего полузащитника завершается контракт в конце июня следующего года и игрока связывали с переездом в Саудовскую Аравию. В последний месяц трансферного окна Гвардиола настаивал на том, что Де Брюйне не будет продан, а сам бельгийский плеймейкер утверждает, что никогда не обсуждал трансфер с потенциальными покупателями.
"Я ни с кем не разговаривал, если честно. Было много шума и новостей. Летом я сказал, что ожидаю спокойного лета, и так оно случилось. Я был в отпуске четыре недели, вернулся и начал тренироваться. Вот и все. Не о чем рассказывать. Меня никто не приглашал, я ни с кем не разговаривал", - заявил бельгиец в интервью ВВС. Кроме того, футболист ожидает переговоров со своим клубом относительно дальнейшего сотрудничества.
"Как только сезон продолжится, я уверен, что будут переговоры с "Сити". Я просто хочу хорошо себя чувствовать, играть в хороший футбол, и это придет в ближайшие месяцы. Сейчас я не чувствую спешки", - сказал полузащитник.
Добавим, что в новом сезоне Кевин Де Брюйне успел отметиться голом и ассистом в 3 матчах чемпионата.
Популярное сейчас
- Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
- Мичел: Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной
- Кобина оштрафовали и дисквалифицировали из-за поведения в игре с Кривбассом
- 25 минут игрового времени. Стали известны оценки Мудрика за матч против Кристал Пэлас
- Артем Кравец: Озвучил президенту Динамо свое видение и идеи, которыми можно что-то улучшить в клубе
- Судаков: Больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны