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Жена Каземиро поддержала мужа после его провального выступления с Ливерпулем

Англия

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Жена Каземиро поддержала мужа после его провального выступления с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Карлос Каземиро не продемонстрировал впечатляющей игры против "Ливерпуля" в матче АПЛ в эти выходные. Бразилец был заменен на 46-й минуте, а его команда уступила со счетом 0:3 перед домашней публикой на "Олд Траффорд".

Каземиро был ответственен за потерю мяча в нескольких моментах, а также совершил несколько дорогостоящих ошибок. После этого 32-летний футболист подвергся резкой критике со стороны болельщиков, многие из которых призвали руководство команды расторгнуть его контракт с "МЮ".

На этом фоне жена Каземиро Анна Мариана выступила в защиту своего мужа. Поделившись фотографией в Instagram, она продемонстрировала количество трофеев, которые Карлос выиграл за свою профессиональную карьеру.

Напомним, на счету Каземиро 25 выигранных титулов, 18 из которых были завоёваны в составе мадридского "Реала".

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Источник:
News18
Опубликовал: Александр Бураков
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