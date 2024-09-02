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Жена Каземиро поддержала мужа после его провального выступления с Ливерпулем
Впечатляющая коллекция
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Карлос Каземиро не продемонстрировал впечатляющей игры против "Ливерпуля" в матче АПЛ в эти выходные. Бразилец был заменен на 46-й минуте, а его команда уступила со счетом 0:3 перед домашней публикой на "Олд Траффорд".
Каземиро был ответственен за потерю мяча в нескольких моментах, а также совершил несколько дорогостоящих ошибок. После этого 32-летний футболист подвергся резкой критике со стороны болельщиков, многие из которых призвали руководство команды расторгнуть его контракт с "МЮ".
На этом фоне жена Каземиро Анна Мариана выступила в защиту своего мужа. Поделившись фотографией в Instagram, она продемонстрировала количество трофеев, которые Карлос выиграл за свою профессиональную карьеру.
Напомним, на счету Каземиро 25 выигранных титулов, 18 из которых были завоёваны в составе мадридского "Реала".
???????????? Casemiro’s wife has shared this picture tonight. pic.twitter.com/Q8tosYwSTU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024
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