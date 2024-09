Арсенал отклонил предложение Аль-Иттихада о покупке своего вингера. Сколько предлагали саудовцы?

"Арсенал" проинформировал "Аль-Иттихад" о своем решении отклонить предложение в размере 35 млн. евро за вингера Леандро Троссара. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "канониры" считают Троссара одним из ключевых футболистов в своём проекте и не готовы рассматривать вариант с его продажей.

Отмечается, что следующей трансферной целью "Аль-Иттихада" станет форвард "Порту" Галено.

Напомним, в составе "Аль-Иттихада" на данный момент выступают такие известные игроки как Карим Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо, Мусса Диаби и Луис Фелипе.

