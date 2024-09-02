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Арсенал отклонил предложение Аль-Иттихада о покупке своего вингера. Сколько предлагали саудовцы?
Не продаётся
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" проинформировал "Аль-Иттихад" о своем решении отклонить предложение в размере 35 млн. евро за вингера Леандро Троссара. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, "канониры" считают Троссара одним из ключевых футболистов в своём проекте и не готовы рассматривать вариант с его продажей.
Отмечается, что следующей трансферной целью "Аль-Иттихада" станет форвард "Порту" Галено.
Напомним, в составе "Аль-Иттихада" на данный момент выступают такие известные игроки как Карим Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо, Мусса Диаби и Луис Фелипе.
????????⚪️ Arsenal have informed Al Ittihad about their decision to reject €35m proposal for Leandro Trossard, as exclusively revealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024
He’s considered key player for the project and NOT for sale.
????⚫️???????? Al Ittihad are now targeting FC Porto winger Galeno with an official bid. pic.twitter.com/uxo0W3DMpU
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