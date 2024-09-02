Невилл сделал прогноз на будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что Эрик тен Хаг останется на посту тренера "красных дьяволов" как минимум до Рождества, несмотря на разгромное поражение со счетом 3:0 от "Ливерпуля" в матче АПЛ.

"Для Тен Хага это будет непростая неделя, просто потому, что будет расти давление.

Но я думаю, что он доработает до Рождества. В этом нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, что INEOS и руководство "МЮ" не собираются сделать какую-то глупость.

В течение трех или четырех месяцев они приняли решение оставить его. Они получат четыре или пять месяцев. Чего они не смогут сделать, так это оказаться в середине таблицы к Рождеству. Но он получит несколько месяцев, в этом нет никаких сомнений", - цитирует Невилла Sky Sports.

Контракт тен Хага и "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2026 года.