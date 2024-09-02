  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Невилл сделал прогноз на будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невилл сделал прогноз на будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед

Англия

Мнение легенды "МЮ"

Невилл сделал прогноз на будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что Эрик тен Хаг останется на посту тренера "красных дьяволов" как минимум до Рождества, несмотря на разгромное поражение со счетом 3:0 от "Ливерпуля" в матче АПЛ.

"Для Тен Хага это будет непростая неделя, просто потому, что будет расти давление.

Но я думаю, что он доработает до Рождества. В этом нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, что INEOS и руководство "МЮ" не собираются сделать какую-то глупость.

В течение трех или четырех месяцев они приняли решение оставить его. Они получат четыре или пять месяцев. Чего они не смогут сделать, так это оказаться в середине таблицы к Рождеству. Но он получит несколько месяцев, в этом нет никаких сомнений", - цитирует Невилла Sky Sports.

Контракт тен Хага и "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2026 года.
По теме
yellow-arrow
Арсенал отклонил предложение Аль-Иттихада о покупке своего вингера. Сколько предлагали саудовцы?
yellow-arrow
Жена Каземиро поддержала мужа после его провального выступления с Ливерпулем
yellow-arrow
Кевин Де Брюйне о слухах относительно трансфера в течение последнего межсезонья: Меня никто не приглашал, я ни с кем не разговаривал
Гари Невилл Рождество Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости