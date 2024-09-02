Руководство Эвертона рассматривает Дэвида Мойеса в качестве замены Шона Дайча

Работа Шона Дайча находится под растущим давлением после ужасного старта мерсисайдского клуба в новом сезоне. В субботу "Эвертон" потерпел обидное домашнее поражение от "Борнмута" (2:3) несмотря на то, что вел в счете 2:0 на 86-й минуте. Это был третий подряд проигрыш "ирисок" в Премьер-лиге в этом сезоне, причем клуб пропустил 10 голов за этот период. После такого ужасного старта начали появляться первые слухи о возможном увольнении Шона Дайча.

Как сообщает Football Insider, Дэвид Мойес хотел бы во второй раз получить работу в "Эвертоне" и вернуться на "Гудисон Парк" в этом сезоне. Шотландский специалист провел одиннадцать лет во главе ливерпульского клуба, возглавив его с 2002 по 2013 гг. и при нем "ириски" играли в еврокубках, в частности в Лиге чемпионов. Сейчас Дэвид Мойес находится без клуба после того, как в конце прошлого сезона завершился его второй срок на посту главного тренера "Вест Хэма". У Дайча контракт с "Эвертоном" рассчитан до следующего лета, но совет директоров может начать нервничать, если болельщики начнут настраиваться против бывшего босса "Бернли".

Добавим, что следующий поединок "ириски" сыграют 14 сентября на выезде против "Астон Виллы".