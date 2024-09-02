Ман Сити отказывается отпускать свою звезду в сборную Англии

Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли столкнулся с первыми трудностями.

Как сообщает The Sun, несмотря на недавнюю болезнь, Фил Фоден был вызван в национальную команду, поэтому руководство "Манчестер Сити" настаивает на том, чтобы футболиста отпустили. "Горожане" утверждают, что игроку необходим покой для восстановления, а не дополнительные нагрузки в составе сборной.

Напомним, что сборная Англии сыграет против Ирландии 7 сентября в рамках первого тура Лиги наций.