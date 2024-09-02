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Ман Сити отказывается отпускать свою звезду в сборную Англии
Известна причина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли столкнулся с первыми трудностями.
Как сообщает The Sun, несмотря на недавнюю болезнь, Фил Фоден был вызван в национальную команду, поэтому руководство "Манчестер Сити" настаивает на том, чтобы футболиста отпустили. "Горожане" утверждают, что игроку необходим покой для восстановления, а не дополнительные нагрузки в составе сборной.
Напомним, что сборная Англии сыграет против Ирландии 7 сентября в рамках первого тура Лиги наций.
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