  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Сити отказывается отпускать свою звезду в сборную Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Сити отказывается отпускать свою звезду в сборную Англии

Англия

Известна причина

Ман Сити отказывается отпускать свою звезду в сборную Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли столкнулся с первыми трудностями.

Как сообщает The Sun, несмотря на недавнюю болезнь, Фил Фоден был вызван в национальную команду, поэтому руководство "Манчестер Сити" настаивает на том, чтобы футболиста отпустили. "Горожане" утверждают, что игроку необходим покой для восстановления, а не дополнительные нагрузки в составе сборной.

Напомним, что сборная Англии сыграет против Ирландии 7 сентября в рамках первого тура Лиги наций.

Читайте такжеСрыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября
По теме
yellow-arrow
Миколенко: В Ливерпуле буквально каждый третий узнает тебя – это тяжело
yellow-arrow
Клуб из Саудовской Аравии делал предложение по Зинченко
yellow-arrow
Руководство Эвертона рассматривает Дэвида Мойеса в качестве замены Шона Дайча
Англия Фил Фоден
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости