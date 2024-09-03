Вест Хэм интересуется бывшим защитником Ливерпуля

"Вест Хэм" в конце трансферного окна отправил в аренду Курта Зума и Найефа Агерда. В итоге, "молотобойцы" остались только с тремя чистыми центральными защитниками (Мавропанос, Тодибо и Килман) и руководство клуба осознает, что нужно искать усиление среди игроков, которые сейчас находятся свободными агентами.

Сообщается, что лондонцы ведут разговоры с Жоэлем Матипом о возможности сотрудничества. Немецкий защитник летом покинул "Ливерпуль" и остаться в Англии хотя бы еще на сезон выглядело бы интересным предложением для игрока. Также "Вест Хэм" ведет переговоры с бывшим игроком "Шеффилд Юнайтед" Джоном Иганом. Ирландец почти год не имел спортивной практики, поскольку в составе "клинков" получил травму колена в прошлом сезоне.

Добавим, что следующий свой поединок "Вест Хэм" сыграет 14 сентября на выезде против "Фулхэма".