Кристал Пэлас хочет продлить контракт со своим левым защитником

Воспитанник академии "орлов" Тайрик Митчелл является основным игроком команды три года. 25-летний футболист демонстрирует очень высокий уровень игры, за что был вознагражден вызовом в ряды сборной Англии, где он дебютировал несколько лет назад.

Сообщается, что "Кристал Пэлас" хочет предложить левому защитнику новый контракт. Действующее соглашение с футболистом действует до конца июня 2025 года и лондонцы не хотят терять игрока такого калибра.

Добавим, что в прошлом сезоне Тайрик Митчелл провел 41 матч, где отметился 2 голами и 3 ассистами.