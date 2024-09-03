Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас хочет продлить контракт со своим левым защитником
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Воспитанник академии "орлов" Тайрик Митчелл является основным игроком команды три года. 25-летний футболист демонстрирует очень высокий уровень игры, за что был вознагражден вызовом в ряды сборной Англии, где он дебютировал несколько лет назад.
Сообщается, что "Кристал Пэлас" хочет предложить левому защитнику новый контракт. Действующее соглашение с футболистом действует до конца июня 2025 года и лондонцы не хотят терять игрока такого калибра.
Добавим, что в прошлом сезоне Тайрик Митчелл провел 41 матч, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail
- Динамо определилось с домашним стадионом, Попов не поможет сборной. Главные новости за 2 сентября
- Вацко: Клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом из-за возможных имиджевых потерь
- АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3. Без шансов для хозяев
- Обновлена стоимость команд УПЛ. Полесье, Кривбасс и Рух – среди самых дорогих
- Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах