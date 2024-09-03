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Кристал Пэлас хочет продлить контракт со своим левым защитником

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Кристал Пэлас хочет продлить контракт со своим левым защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Воспитанник академии "орлов" Тайрик Митчелл является основным игроком команды три года. 25-летний футболист демонстрирует очень высокий уровень игры, за что был вознагражден вызовом в ряды сборной Англии, где он дебютировал несколько лет назад.

Сообщается, что "Кристал Пэлас" хочет предложить левому защитнику новый контракт. Действующее соглашение с футболистом действует до конца июня 2025 года и лондонцы не хотят терять игрока такого калибра.

Добавим, что в прошлом сезоне Тайрик Митчелл провел 41 матч, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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