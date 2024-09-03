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Вулверхэмптон продал своего вингера в Аль-Шабаб за 5 млн евро

Англия

В будущем англичане получат ещё какую-то сумму

Вулверхэмптон продал своего вингера в Аль-Шабаб за 5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Вулверхэмптона" Даниэль Поденсе перешёл в "Аль-Шабаб".

За португальского футболиста саудовский клуб выложил 5 миллионов евро. Впрочем, за "Вулвз" осталось право на получение 35% от возможной перепродажи Даниэля.

Напомним, Поденсе выступал за "Вулверхэмптон" с 2020 года, перейдя из "Олимпиакоса" за 17 млн. евро. В составе "волков" 28-летний португалец принял участие в 108 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 9 ассистов.

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Вулверхэмптон Аль-Шабаб (Эр-Рияд) трансфер Даниэль Поденсе
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Источник:
Al Shabab
Опубликовал: Александр Бураков
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