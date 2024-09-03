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Манчестер Сити хочет предложить новое соглашение ключевому игроку команды

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Манчестер Сити хочет предложить новое соглашение ключевому игроку команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом было немало слухов, что Кевин Де Брюйне покинет "горожан" в течение трансферного окна. В итоге, футболист остался в "Манчестер Сити", а в недавнем интервью отмечал, что его "никто не приглашал и ни с кем не разговаривал" насчет трансфера в другой клуб.

Теперь чемпион Англии хочет предложить своему лидеру новое соглашение, поскольку его нынешний контракт действует до конца этого сезона. Бельгиец находится в хорошей форме и готов к новому сезону, и считается, что руководство "Сити" не имеет никаких сомнений относительно его долгосрочной формы. Ожидается, что переговоры начнутся в ближайшие недели после завершения трансферного окна, а решение будет принято до конца года.

Добавим, что в прошлом сезоне Кевин Де Брюйне провел 26 матчей, где отметился 6 голами и 18 ассистами.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2024 в 14:10
супер игрок
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.09.2024 в 14:10
супер игрок
Ответить
0
0

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