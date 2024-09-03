Гендиректор Манчестер Юнайтед: Мы всё ещё верим в тен Хага

Новый генеральный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада рассказал о стратегии развития манкунианского клуба и затронул тему будущего Эрика тен Хага.

"Верим ли мы все еще в тен Хага? Безусловно. Мы считаем, что Эрик — правильный тренер для нас, и мы полностью его поддерживаем. Мы продолжим очень тесно сотрудничать, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов от команды.

Я очень взволнован и настроен оптимистично в отношении того, что нас ждет. Мы начинаем расставлять нужные элементы по местам, и я абсолютно убежден, что мы добьемся успеха.

Если посмотреть на команды, которые добивались стабильного успеха на протяжении многих лет, то станет ясно, что это произошло потому, что у них был правильный тренер, они подписали правильных игроков и у них была правильная структура.

Вам необходимо последовательно принимать правильные решения на протяжении многих лет, чтобы стать финансово устойчивым клубом, борющимся за победу в каждом турнире, а именно этого мы и хотим достичь.

Мы не хотим просто выиграть одну Премьер-лигу и быть довольными. Мы хотим создать команду, способную бороться за Лигу чемпионов, АПЛ и внутренние кубки на постоянной основе", - цитирует функционера Daily Mail.