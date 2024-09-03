  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легенда Ливерпуля Грэм Сунесс: Кобби Мейну еще недостаточно хорош, чтобы регулярно выходить в основе Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Ливерпуля Грэм Сунесс: Кобби Мейну еще недостаточно хорош, чтобы регулярно выходить в основе Манчестер Юнайтед

Англия

А этот паренек уже играл в финале Евро

Легенда Ливерпуля Грэм Сунесс: Кобби Мейну еще недостаточно хорош, чтобы регулярно выходить в основе Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кобби Мейну в прошлом сезоне стал настоящим открытием в "МЮ". Игрок молодежной академии "манкунианцев" на фоне ужасной игры других футболистов, сразу забронировал себе место в старте. Кроме того, он стал автором одного из забитых мячей, которые принесли "МЮ" победу в Кубке Англии, а также 19-летний полузащитник получил вызов в ряды сборной Англии и стал с ней финалистом Евро-2024. Впрочем, легенда "мерсисайдцев" Грэм Сунесс после провальной игры "манкунианцев" с "Ливерпулем" считает, что этому игроку не место в стартовом составе "красных дьяволов".

"Кобби Мейну еще недостаточно хорош, чтобы регулярно выходить в основе "Манчестер Юнайтед". Несправедливо, что в столь юном возрасте его просят играть в полузащите. Я должен сказать это, я не хочу быть недобрым, Мейну может быть хорошим игроком, но это так похоже на "МЮ". Но когда кто-то появляется на сцене "Ман Юнайтед", в мои времена они были "новым Джорджем Бестом", "новым Бобби Чарльтоном", или "новым Денисом Лоу". Если кто-то что-то показывает, его причисляют к категории суперзвезд еще до того, как он становится хорошим игроком. Их переехали, они не были в игре [с "Ливерпулем"]", - заявил Грэм Сунесс в интервью talkSPORT.

Добавим, что в прошлом сезоне Кобби Мейну провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Гендиректор Манчестер Юнайтед: Мы всё ещё верим в тен Хага
yellow-arrow
Манчестер Сити хочет предложить новое соглашение ключевому игроку команды
yellow-arrow
Вулверхэмптон продал своего вингера в Аль-Шабаб за 5 млн евро
Грэм Сунесс Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости