Легенда Ливерпуля Грэм Сунесс: Кобби Мейну еще недостаточно хорош, чтобы регулярно выходить в основе Манчестер Юнайтед

Кобби Мейну в прошлом сезоне стал настоящим открытием в "МЮ". Игрок молодежной академии "манкунианцев" на фоне ужасной игры других футболистов, сразу забронировал себе место в старте. Кроме того, он стал автором одного из забитых мячей, которые принесли "МЮ" победу в Кубке Англии, а также 19-летний полузащитник получил вызов в ряды сборной Англии и стал с ней финалистом Евро-2024. Впрочем, легенда "мерсисайдцев" Грэм Сунесс после провальной игры "манкунианцев" с "Ливерпулем" считает, что этому игроку не место в стартовом составе "красных дьяволов".

"Кобби Мейну еще недостаточно хорош, чтобы регулярно выходить в основе "Манчестер Юнайтед". Несправедливо, что в столь юном возрасте его просят играть в полузащите. Я должен сказать это, я не хочу быть недобрым, Мейну может быть хорошим игроком, но это так похоже на "МЮ". Но когда кто-то появляется на сцене "Ман Юнайтед", в мои времена они были "новым Джорджем Бестом", "новым Бобби Чарльтоном", или "новым Денисом Лоу". Если кто-то что-то показывает, его причисляют к категории суперзвезд еще до того, как он становится хорошим игроком. Их переехали, они не были в игре [с "Ливерпулем"]", - заявил Грэм Сунесс в интервью talkSPORT.

Добавим, что в прошлом сезоне Кобби Мейну провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.