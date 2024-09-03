Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Ювентуса

"Манчестер Юнайтед" уже начал думать о футболистах, которые бы могли присоединиться к команде в зимнее трансферное окно.

По информации Tutto Juve, Эрик тен Хаг, главный тренер "МЮ" обратил свое внимание на 23-летнего левого защитника "Ювентуса" Хуана Кабаля, который недавно присоединился к "бьянконери" и сыграл лишь три игры за команду Тьяго Мотты.

Однако "Ювентус" не намерен прощаться со своим игроком за бесценок, они хотят получить больше чем 13 миллионов евро, которые были выплачены "Вероне" за трансфер Кабаля.