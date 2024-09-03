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Мануэль Угарте прокомментировал свой переход в Манчестер Юнайтед
Футболист поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" вел длительные переговоры с "ПСЖ" по трансферу опорного полузащитника Мануэля Угарте. После почти двух месяцев обсуждений сделка была успешно подписана.
Футболист поделился своими эмоциями после заключения контракта с "красными дьяволами":
"Этот клуб, этот стадион... легендарный. Мы все знаем, что это одна из лучших команд в мире. Присоединение к "Юнайтед" - это осуществление мечты. Я очень счастлив, поскольку это был очень длительный процесс".
Напомним, что Угарте подписал пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на год.
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