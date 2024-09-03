Независимая комиссия отменила решение Премьер-лиги о возможном снятии очков с "Лестера". Об этом сообщает ВВС.

Расследование касалось якобы нарушений правил лиги относительно финансовой стабильности. Комиссия пришла к выводу, что Премьер-лига превысила свои полномочия, накладывая санкции на "Лестер Сити".

АПЛ выразила свое разочарование решением комиссии, отметив, что была удивлена таким результатом. С другой стороны, представители "лис" заявили, что всегда стремились придерживаться правил.

