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Независимая комиссия отменила решение Премьер-лиги о возможном снятии очков с Лестера
Лисы выиграли апелляцию
Фото: https://twitter.com/LCFC
Независимая комиссия отменила решение Премьер-лиги о возможном снятии очков с "Лестера". Об этом сообщает ВВС.
Расследование касалось якобы нарушений правил лиги относительно финансовой стабильности. Комиссия пришла к выводу, что Премьер-лига превысила свои полномочия, накладывая санкции на "Лестер Сити".
АПЛ выразила свое разочарование решением комиссии, отметив, что была удивлена таким результатом. С другой стороны, представители "лис" заявили, что всегда стремились придерживаться правил.
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