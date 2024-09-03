Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне прокомментировал свое будущее в Манчестер Сити
Я уверен, что будут переговоры (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Де Брюйне, полузащитник "Манчестер Сити", прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего в клубе.
"Как только сезон продолжится, я уверен, что будут переговоры. Я просто хочу чувствовать себя хорошо, играть в хороший футбол. Сейчас я не чувствую спешки".
Напомним, что у 33-летнего бельгийца текущий контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Читайте такжеМанчестер Сити хочет предложить новое соглашение ключевому игроку команды
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В результате ракетного удара в Полтаве погиб 41 человек и более 180 ранены - Зеленский
- Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Почему у Гвардиолы немного шансов на чемпионство АПЛ в сезоне 2024/2025
- Реал предлагал Лунину новый контракт на 3 года
- Ингулец на выездной матч с Рухом добирался в плацкартном вагоне поезда
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн