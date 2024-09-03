Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Англии потеряла трех игроков перед началом новой кампании Лиги наций
Плохие новости для команды
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе стартует новая кампания Лиги наций УЕФА. Сборная Англии встретится с Ирландией и Финляндией.
Лагерь "трех львов" покинули трое игроков - Коул Палмер, Олли Уоткинс и Фил Фоден. Первые двое возвращаются в свои клубы для продолжения реабилитации после незначительных травм. Что касается вингера "Манчестер Сити", то футболист пропустил тренировку из-за болезни.
Напомним, что 7 сентября сборная Англии сыграет против Ирландии в рамках первого тура Лиги Наций.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган покинул команду
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью
- Санчо стал конкурентом Мудрика в Челси, Стерлинг - в Арсенале, Брентфорд продал форварда за 40 млн евро
- Ингулец на выездной матч с Рухом добирался в плацкартном вагоне поезда
- Экс-вингер Шахтера трудоустроился за рубежом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн