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Сборная Англии потеряла трех игроков перед началом новой кампании Лиги наций

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Сборная Англии потеряла трех игроков перед началом новой кампании Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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На этой неделе стартует новая кампания Лиги наций УЕФА. Сборная Англии встретится с Ирландией и Финляндией.

Лагерь "трех львов" покинули трое игроков - Коул Палмер, Олли Уоткинс и Фил Фоден. Первые двое возвращаются в свои клубы для продолжения реабилитации после незначительных травм. Что касается вингера "Манчестер Сити", то футболист пропустил тренировку из-за болезни.

Напомним, что 7 сентября сборная Англии сыграет против Ирландии в рамках первого тура Лиги Наций.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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