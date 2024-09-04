Ньюкасл хочет предложить новое соглашение своему вингеру

В течение лета "Ливерпул" был очень заинтересован в подписании Энтони Гордона, но не смог договориться с "Ньюкаслом". Кроме того, руководство "сорок" возлагает на вингера большие надежды в своем проекте.

Сообщается, что "Ньюкасл" стремится заключить с игроком новое соглашение. Левый вингер подписал контракт со своим клубом до 2026 года, но "сороки" хотят его продлить.

Добавим, что в прошлом сезоне Энтони Гордон провел 48 матчей, где отметился 12 голами и 11 ассистами.