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Ньюкасл хочет предложить новое соглашение своему вингеру

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ньюкасл хочет предложить новое соглашение своему вингеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В течение лета "Ливерпул" был очень заинтересован в подписании Энтони Гордона, но не смог договориться с "Ньюкаслом". Кроме того, руководство "сорок" возлагает на вингера большие надежды в своем проекте.

Сообщается, что "Ньюкасл" стремится заключить с игроком новое соглашение. Левый вингер подписал контракт со своим клубом до 2026 года, но "сороки" хотят его продлить.

Добавим, что в прошлом сезоне Энтони Гордон провел 48 матчей, где отметился 12 голами и 11 ассистами.

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Ньюкасл Энтони Гордон
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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