Пети решил пошутить о трансферной политике Челси

Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Эмманюэль Пети пошутил о трансферной политике "синих" этим летом.

"Я думаю, что рано или поздно им придется строить еще один стадион, чтобы посадить туда запасных игроков. Я смеюсь, но жалко смотреть..."

Лондонский клуб летом подписал 11 новых игроков, некоторые из которых были сразу же отправлены в аренду.