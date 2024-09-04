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Пети решил пошутить о трансферной политике Челси

Англия

Я думаю, что рано или поздно им придется строить еще один стадион (с)

Пети решил пошутить о трансферной политике Челси

Le Parisien

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Эмманюэль Пети пошутил о трансферной политике "синих" этим летом.

"Я думаю, что рано или поздно им придется строить еще один стадион, чтобы посадить туда запасных игроков. Я смеюсь, но жалко смотреть..."

Лондонский клуб летом подписал 11 новых игроков, некоторые из которых были сразу же отправлены в аренду.

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Челси (Лондон) Эммануэль Пети
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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