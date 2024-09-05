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Арсенал отправил своего вингера в аренду в Фулхэм

Англия

Шанс проявить себя перед родной командой

Арсенал отправил своего вингера в аренду в Фулхэм

Fulham

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"Фулхэм" объявил о переходе вингера "Арсенала" Риса Нельсона.

24-летний футболист присоединился к "дачникам" на правах аренды до конца сезона 2024/25.

Нельсон - воспитанник "Арсенала". За основную команду "канониров" Рис выступает с 2017 года, и провёл за это время 90 матчей, в которых отличился 8 голами и 9 результативными передачами.

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Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) аренда Рис Нелсон
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Источник:
Fulham
Опубликовал: Александр Бураков
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