Арсенал отправил своего вингера в аренду в Фулхэм

"Фулхэм" объявил о переходе вингера "Арсенала" Риса Нельсона.

24-летний футболист присоединился к "дачникам" на правах аренды до конца сезона 2024/25.

Нельсон - воспитанник "Арсенала". За основную команду "канониров" Рис выступает с 2017 года, и провёл за это время 90 матчей, в которых отличился 8 голами и 9 результативными передачами.