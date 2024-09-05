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Известный инсайдер опроверг слухи о возможном уходе вингера МЮ в клуб Моуринью
Не оставляет надежд
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони пока не собирается покидать стан "красных дьяволов".
Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, слухи о переговорах между Антони и "Фенербахче" являются ложью, поскольку сам бразилец полностью предан своему нынешнему клубу.
Нежелание Антони покидать "МЮ" в это трансферное окно подтверждает и окружение футболиста.
Напомним, Антони выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2022 года, и за это время отметился 11 забитыми мячами и 5 ассистами в 83 играх.
????⛔️ No truth in Antony-Fenerbahçe links from Turkey as he’s fully committed to Man Utd project.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2024
No intention to leave the club this summer, as always stated by those close to the Brazilian winger. pic.twitter.com/Bf7gsId3NF
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