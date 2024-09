Известный инсайдер опроверг слухи о возможном уходе вингера МЮ в клуб Моуринью

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони пока не собирается покидать стан "красных дьяволов".

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, слухи о переговорах между Антони и "Фенербахче" являются ложью, поскольку сам бразилец полностью предан своему нынешнему клубу.

Нежелание Антони покидать "МЮ" в это трансферное окно подтверждает и окружение футболиста.

Напомним, Антони выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2022 года, и за это время отметился 11 забитыми мячами и 5 ассистами в 83 играх.

