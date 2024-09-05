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Мадуэке: Мареска - тренер-мечта для вингера

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Мадуэке: Мареска - тренер-мечта для вингера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Челси" Нони Мадуэке положительно оценил установки главного тренера "синих" Энцо Марески.

"Это тренер-мечта для вингера. Он хочет, чтобы ты находился как можно выше на поле и максимально широко, угрожал защитникам, убегал от них и выходил 1 на 1. Для меня это мой хлеб. Это действительно хорошо.

Мне кажется, что Энцо в плане тактики - один из лучших, это точно. Он очень хорош в тактическом плане. И, да, он упрощает игру для вас. А для игрока это именно то, чего ты хочешь от тренера", - цитирует Мадуэке talkSPORT.

В новом сезоне АПЛ Мадуэке записал в свой актив 3 забитых гола в 2 матчах.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Нони Мадуэке
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
05.09.2024 в 13:22
Жаль Мудрик - тяжелоатлет-бегун
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
05.09.2024 в 13:22
Жаль Мудрик - тяжелоатлет-бегун
Ответить
0
0

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