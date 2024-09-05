  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Несколько клубов АПЛ и Галатасарай интересуются одним из лидеров Лилля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько клубов АПЛ и Галатасарай интересуются одним из лидеров Лилля

Англия
Обновлено

Об этом сообщает Football Insider

Несколько клубов АПЛ и Галатасарай интересуются одним из лидеров Лилля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион Франции в составе "Лилля" Юсуф Языджи уже несколько месяцев находится свободным агентом. Полузащитник изучает различные варианты продолжения карьеры.

Сообщается, что 27-летним игроком интересуются "МЮ", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Галатасарай". Несмотря на интерес к бывшему футболисту "Лилля" со стороны Премьер-лиги, считается, что именно турецкий гранд лидирует в борьбе за его подписание. Переговоры между всеми сторонами еще продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Юсуф Языджи провел 42 матча, где отметился 12 голами и 4 ассистами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Ливерпуль подписал талантливого воспитанника Челси
yellow-arrow
Мадуэке: Мареска - тренер-мечта для вингера
yellow-arrow
Известный инсайдер опроверг слухи о возможном уходе вингера МЮ в клуб Моуринью
Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл Манчестер Юнайтед Юсуф Языджи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости