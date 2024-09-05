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Несколько клубов АПЛ и Галатасарай интересуются одним из лидеров Лилля
Об этом сообщает Football Insider
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Франции в составе "Лилля" Юсуф Языджи уже несколько месяцев находится свободным агентом. Полузащитник изучает различные варианты продолжения карьеры.
Сообщается, что 27-летним игроком интересуются "МЮ", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Галатасарай". Несмотря на интерес к бывшему футболисту "Лилля" со стороны Премьер-лиги, считается, что именно турецкий гранд лидирует в борьбе за его подписание. Переговоры между всеми сторонами еще продолжаются.
Добавим, что в прошлом сезоне Юсуф Языджи провел 42 матча, где отметился 12 голами и 4 ассистами.
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