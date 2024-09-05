Несколько клубов АПЛ и Галатасарай интересуются одним из лидеров Лилля

Чемпион Франции в составе "Лилля" Юсуф Языджи уже несколько месяцев находится свободным агентом. Полузащитник изучает различные варианты продолжения карьеры.

Сообщается, что 27-летним игроком интересуются "МЮ", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Галатасарай". Несмотря на интерес к бывшему футболисту "Лилля" со стороны Премьер-лиги, считается, что именно турецкий гранд лидирует в борьбе за его подписание. Переговоры между всеми сторонами еще продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Юсуф Языджи провел 42 матча, где отметился 12 голами и 4 ассистами.