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Ливерпуль подписал талантливого воспитанника Челси
Из академии "синих" в академию "красных"
Anything Liverpool
16-летний вингер Рио Нгумоа сменил "Челси" на "Ливерпуль".
Ожидается, что лондонский клуб получит компенсацию за трансфер юного игрока. На данный момент её размер неизвестен.
По информации The Athletic, "Ливерпуль" расценивает переход Нгумоа как большой успех, учитывая его талант и потенциал.
В октябре 2023 года Нгумоа был назван лучшим игроком чемпионата Англии U-16, а уже в январе этого года прогресс Рио был вознагражден дебютом за молодёжну команду "Челси" до 21 года.
Welcome to Liverpool, Rio Ngumoha ???? #LFC pic.twitter.com/QOgJqhowWG— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) September 4, 2024
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