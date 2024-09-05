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Ливерпуль подписал талантливого воспитанника Челси

Англия

Из академии "синих" в академию "красных"

Ливерпуль подписал талантливого воспитанника Челси

Anything Liverpool

Новина українською

16-летний вингер Рио Нгумоа сменил "Челси" на "Ливерпуль".

Ожидается, что лондонский клуб получит компенсацию за трансфер юного игрока. На данный момент её размер неизвестен.

По информации The Athletic, "Ливерпуль" расценивает переход Нгумоа как большой успех, учитывая его талант и потенциал.

В октябре 2023 года Нгумоа был назван лучшим игроком чемпионата Англии U-16, а уже в январе этого года прогресс Рио был вознагражден дебютом за молодёжну команду "Челси" до 21 года.

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Челси (Лондон) Ливерпуль трансфер
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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