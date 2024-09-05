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Каземиро останется в Ман Юнайтед до 2025 года - Романо
В клубе ещё верят в игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник Каземиро не покинет "Манчестер Юнайтед" до конца 2024 года. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, на данный момент 32-летний бразилец не планирует покидать манкунианский клуб и не ведёт никаких переговоров с "Галатасараем", который планировал взять футболиста в годичную аренду.
Свою поддержку Каземиро ранее выразил главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг, заявив, что "доверяет ему, и он обязательно вернётся (в лучшей форме - прим.)".
Напомним, Каземиро выступает за "Ман Юнайтед" с 2022 года, и за это время забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 87 матчах.
???????? Casemiro, currently expected to stay at Man United at least until 2025 despite links with Galatasaray move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2024
Brazilian midfielder not planning to leave the club now, no concrete talks taking place with Gala.
“I trust him, he will be back”, ten Hag said after Liverpool game. pic.twitter.com/henlhyW1yO
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