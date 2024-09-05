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Каземиро останется в Ман Юнайтед до 2025 года - Романо

Англия

В клубе ещё верят в игрока

Каземиро останется в Ман Юнайтед до 2025 года - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник Каземиро не покинет "Манчестер Юнайтед" до конца 2024 года. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на данный момент 32-летний бразилец не планирует покидать манкунианский клуб и не ведёт никаких переговоров с "Галатасараем", который планировал взять футболиста в годичную аренду.

Свою поддержку Каземиро ранее выразил главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг, заявив, что "доверяет ему, и он обязательно вернётся (в лучшей форме - прим.)".

Напомним, Каземиро выступает за "Ман Юнайтед" с 2022 года, и за это время забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 87 матчах.

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Галатасарай (Стамбул) Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.09.2024 в 16:53
...дурак вліз в англійську барселону....
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.09.2024 в 16:53
...дурак вліз в англійську барселону....
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
05.09.2024 в 16:18
слава богу!
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