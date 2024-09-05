Каземиро останется в Ман Юнайтед до 2025 года - Романо

Опорный полузащитник Каземиро не покинет "Манчестер Юнайтед" до конца 2024 года. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на данный момент 32-летний бразилец не планирует покидать манкунианский клуб и не ведёт никаких переговоров с "Галатасараем", который планировал взять футболиста в годичную аренду.

Свою поддержку Каземиро ранее выразил главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг, заявив, что "доверяет ему, и он обязательно вернётся (в лучшей форме - прим.)".

Напомним, Каземиро выступает за "Ман Юнайтед" с 2022 года, и за это время забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 87 матчах.