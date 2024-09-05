Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего тренера августа
Болельщики могут голосовать за одного из кандидатов до понедельника
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-лига объявила четырех кандидатов на звание лучшего тренера августа.
Номинанты:
- Микель Артета ("Арсенал");
- Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
- Арне Слот ("Ливерпуль");
- Фабиан Хюрцелер ("Брайтон").
Болельщики могут голосовать за одного из кандидатов до понедельника, 9 сентября. Результаты Премьер-Лига объявит на следующей неделе.
Four to choose from. Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month? ????— Premier League (@premierleague) September 5, 2024
???? Mikel Arteta
???? Pep Guardiola
???? Fabian Hurzeler
???? Arne Slot#PLAwards
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
- Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата
- Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса
- Клуб из Саудовской Аравии делал предложение по Зинченко
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн