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Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего тренера августа

Англия

Болельщики могут голосовать за одного из кандидатов до понедельника

Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего тренера августа

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-лига объявила четырех кандидатов на звание лучшего тренера августа.

Номинанты:

  • Микель Артета ("Арсенал");
  • Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
  • Арне Слот ("Ливерпуль");
  • Фабиан Хюрцелер ("Брайтон").

Болельщики могут голосовать за одного из кандидатов до понедельника, 9 сентября. Результаты Премьер-Лига объявит на следующей неделе.

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