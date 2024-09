Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего тренера августа

Премьер-лига объявила четырех кандидатов на звание лучшего тренера августа.

Номинанты:

Болельщики могут голосовать за одного из кандидатов до понедельника, 9 сентября. Результаты Премьер-Лига объявит на следующей неделе.

Four to choose from. Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month? ????



???? Mikel Arteta

???? Pep Guardiola

???? Fabian Hurzeler

???? Arne Slot#PLAwards