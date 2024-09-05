Главный исполнительный директор Челси решил покинуть команду после 15 месяцев работы

После 15 месяцев работы Крис Юрасек решил покинуть пост главного исполнительного директора лондонского "Челси".

Специалист, который отвечал за коммерческую сторону деятельности клуба, был назначен на эту должность в мае 2023 года. Крис присоединился к "синим" из инвестиционной компании Clearlake Capital, которая является совладельцем "Челси".

Его место займет Джейсон Геннон, который до этого занимал должность операционного директора клуба.