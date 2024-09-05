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Главный исполнительный директор Челси решил покинуть команду после 15 месяцев работы
Уже известно имя преемника Криса Юрасека
Getty Images / Global Images Ukraine
После 15 месяцев работы Крис Юрасек решил покинуть пост главного исполнительного директора лондонского "Челси".
Специалист, который отвечал за коммерческую сторону деятельности клуба, был назначен на эту должность в мае 2023 года. Крис присоединился к "синим" из инвестиционной компании Clearlake Capital, которая является совладельцем "Челси".
Его место займет Джейсон Геннон, который до этого занимал должность операционного директора клуба.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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