Голкипер Челси согласился подписать новый контракт с клубом перед арендой в Страсбур

Сербский голкипер Джордже Петрович согласился на новый, улучшенный контракт с лондонским "Челси" перед тем, как отправиться в аренду во французский "Страсбур". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

После завершения аренды в июне 2025 года, "синие" вновь оценят перспективы игрока и определит его будущее в клубе.

Напомним, что Джордже выступает за "Челси" с лета 2023 года, за это время сыграл 31 матч, из которых 7 поединков отыграл на ноль.