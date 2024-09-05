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Голкипер Челси согласился подписать новый контракт с клубом перед арендой в Страсбур
Джордже Петрович продолжит сотрудничество с лондонским клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский голкипер Джордже Петрович согласился на новый, улучшенный контракт с лондонским "Челси" перед тем, как отправиться в аренду во французский "Страсбур". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
После завершения аренды в июне 2025 года, "синие" вновь оценят перспективы игрока и определит его будущее в клубе.
Напомним, что Джордже выступает за "Челси" с лета 2023 года, за это время сыграл 31 матч, из которых 7 поединков отыграл на ноль.
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