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Вслед за Роналду. Беллингем решил создать собственный YouTube-канал

Англия

Футболист уже опубликовал одно видео

Вслед за Роналду. Беллингем решил создать собственный YouTube-канал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем объявил о запуске собственного канала на YouTube.

21-летний опубликовал один Shorts и одно видео, которое за три часа набрало 53 тысячи просмотров.

Сейчас на YouTube-канале Джуда 111 тысяч подписчиков.

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