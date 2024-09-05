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Вслед за Роналду. Беллингем решил создать собственный YouTube-канал
Футболист уже опубликовал одно видео
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем объявил о запуске собственного канала на YouTube.
21-летний опубликовал один Shorts и одно видео, которое за три часа набрало 53 тысячи просмотров.
Сейчас на YouTube-канале Джуда 111 тысяч подписчиков.
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