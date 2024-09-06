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Силва: График совершенно безумен. Вероятно, будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев

Англия

Не первая и не последняя жалоба

Силва: График совершенно безумен. Вероятно, будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва пожаловался на чересчур загруженный игровой календарь.

"Когда игроки жалуются, люди говорят, что игроки не могут жаловаться на свою жизнь. И они правы, потому что мы реализуем мечту и делаем то, что делаем.

С другой стороны, график совершенно безумен. Мы только что получили новость, что у нас всего один выходной на игру Кубка лиги. Вероятно, будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев.

В Лиге чемпионов, если вы не прошли в 1/8 финала, вам все равно придется сыграть еще две игры. Это правда, что составы команд увеличились, но я не скажу, что стало легче.

Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями. Количество игр, которые нам приходится проводить, абсолютно абсурдно", — приводит слова Силвы Record.

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Источник:
Record
Опубликовал: Александр Бураков
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