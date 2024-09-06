Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Силва: График совершенно безумен. Вероятно, будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев
Не первая и не последняя жалоба
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва пожаловался на чересчур загруженный игровой календарь.
"Когда игроки жалуются, люди говорят, что игроки не могут жаловаться на свою жизнь. И они правы, потому что мы реализуем мечту и делаем то, что делаем.
С другой стороны, график совершенно безумен. Мы только что получили новость, что у нас всего один выходной на игру Кубка лиги. Вероятно, будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев.
В Лиге чемпионов, если вы не прошли в 1/8 финала, вам все равно придется сыграть еще две игры. Это правда, что составы команд увеличились, но я не скажу, что стало легче.
Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями. Количество игр, которые нам приходится проводить, абсолютно абсурдно", — приводит слова Силвы Record.
Популярное сейчас
- Динамо раскрыло условия перехода Супряги в Зарю
- Экс-голкипер Динамо вошел в тренерский штаб Шищенко в Оболони
- Турецкий клуб заинтересовался услугами Шовковского
- Клуб АПЛ летом интересовался Бущаном
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans