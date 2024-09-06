Ливерпуль хочет предложить своему капитану новый контракт

Слухи вокруг возможной продажи Вирджила Ван Дейка раздавались в начале лета, однако они быстро стихли и игрок продолжил свои выступления в "Ливерпуле". Вступив в последний год своего контракта на "Энфилде", начиная с января, он сможет вести переговоры с иностранными клубами о возможном свободном трансфере.

Впрочем, по информации британского медиа, "Ливерпуль" хочет предложить Вирджилу ван Дейку новый контракт, но последнее слово относительно его будущего будет за ним. Руководство клуба встретится со своим капитаном, чтобы обсудить его позицию относительно заключения нового соглашения в этом году. 33-летний игрок по-прежнему является важной частью команды Арне Слота и уже доказал свою ценность в этом сезоне своими выступлениями в стартовых матчах.

Добавим, что в прошлом сезоне Вирджил Ван Дейк провел 48 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.