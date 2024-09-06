Галлахер: Не думаю, что не вписывался в систему Марески

Полузащитник "Атлетико" Конор Галлахер развеял слухи о том, что он был продан из "Челси" из-за того, что не вписывался в игровую систему нового наставника "синих" Энцо Марески.

"Я лично не думаю, что это правда. Я провёл хороший сезон с "Челси" с Маурисио Почеттино, который выпускал меня в каждой игре и показывал свое доверие ко мне. И болельщики тоже оценили то, что я делал на поле.

Очень благодарен болельщикам и очень благодарен Почеттино за то, что он дал мне эту платформу, чтобы показать лучшую версию себя в "Челси", - приводит слова Почеттино Daily Mail.