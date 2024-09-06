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Галлахер: Не думаю, что не вписывался в систему Марески
Была другая причиан
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Атлетико" Конор Галлахер развеял слухи о том, что он был продан из "Челси" из-за того, что не вписывался в игровую систему нового наставника "синих" Энцо Марески.
"Я лично не думаю, что это правда. Я провёл хороший сезон с "Челси" с Маурисио Почеттино, который выпускал меня в каждой игре и показывал свое доверие ко мне. И болельщики тоже оценили то, что я делал на поле.
Очень благодарен болельщикам и очень благодарен Почеттино за то, что он дал мне эту платформу, чтобы показать лучшую версию себя в "Челси", - приводит слова Почеттино Daily Mail.
В сезоне 2023/24 Галлахер отыграл 50 матчей, в которых отличился 7 голами и 9 результативными передачами.
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