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Кейн признан лучшим бомбардиром сборной Англии 2023/24

Англия

Футболист получил еще одну награду

Кейн признан лучшим бомбардиром сборной Англии 2023/24

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Англии Харри Кейн признан лучшим бомбардиром национальной команды 2023-2024 годов.

Нападающий на чемпионате Европы-2024 сыграл 7 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В общем Кейн за национальную команду за сезон 2023/24 провел 14 матчей, забил 8 голов и отдал 1 ассист.

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