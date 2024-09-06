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Кейн признан лучшим бомбардиром сборной Англии 2023/24
Футболист получил еще одну награду
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан сборной Англии Харри Кейн признан лучшим бомбардиром национальной команды 2023-2024 годов.
Нападающий на чемпионате Европы-2024 сыграл 7 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Collecting the England men's Top Goalscorer award for 2023-24 presented by @marksandspencer: @HKane! ???? pic.twitter.com/rtrMqcM5yr— England (@England) September 6, 2024
В общем Кейн за национальную команду за сезон 2023/24 провел 14 матчей, забил 8 голов и отдал 1 ассист.
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