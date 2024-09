Кейн признан лучшим бомбардиром сборной Англии 2023/24

Капитан сборной Англии Харри Кейн признан лучшим бомбардиром национальной команды 2023-2024 годов.

Нападающий на чемпионате Европы-2024 сыграл 7 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Collecting the England men's Top Goalscorer award for 2023-24 presented by @marksandspencer: @HKane! ???? pic.twitter.com/rtrMqcM5yr