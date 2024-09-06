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Де Брюйне - о календаре: УЕФА и ФИФА, наверное, равнодушны к этой проблеме. Их интересуют только деньги
Хавбек высказался о сложном футбольном календаре
Manchester City
Кевин Де Брюйне, полузащитник "Манчестер Сити", пожаловался на перегруженный футбольный календарь.
"Футбольные сезоны становятся длиннее и напряженнее. Возможно, этот сезон пройдет нормально, но с приближением чемпионата мира 2026 года календарь станет еще более загруженным.
Уже неоднократно пытались найти выход из ситуации, но, к сожалению, ничего не меняется. УЕФА и ФИФА, наверное, равнодушны к этой проблеме. Их интересуют только деньги".
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Источник:rtbf
Опубликовал: Екатерина Власова
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Dr. House (Поділля)
06.09.2024 в 17:49
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