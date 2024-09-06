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Де Брюйне - о календаре: УЕФА и ФИФА, наверное, равнодушны к этой проблеме. Их интересуют только деньги

Англия

Хавбек высказался о сложном футбольном календаре

Де Брюйне - о календаре: УЕФА и ФИФА, наверное, равнодушны к этой проблеме. Их интересуют только деньги

Manchester City

Новина українською

Кевин Де Брюйне, полузащитник "Манчестер Сити", пожаловался на перегруженный футбольный календарь.

"Футбольные сезоны становятся длиннее и напряженнее. Возможно, этот сезон пройдет нормально, но с приближением чемпионата мира 2026 года календарь станет еще более загруженным.

Уже неоднократно пытались найти выход из ситуации, но, к сожалению, ничего не меняется. УЕФА и ФИФА, наверное, равнодушны к этой проблеме. Их интересуют только деньги".

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УЕФА ФИФА Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
rtbf
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
06.09.2024 в 17:49
Хто б казав. Судячи по караванах в СА, Катар, ОАЕ, і т.д. , гроші потрібні не тільки УЄФА та ФІФА
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Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
06.09.2024 в 17:49
Хто б казав. Судячи по караванах в СА, Катар, ОАЕ, і т.д. , гроші потрібні не тільки УЄФА та ФІФА
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Лекарь (село Дарниця)
06.09.2024 в 18:29
Там календар набагато легший, а гроші платять більші. І так, ЛЮДИ, гравці, бажають отримувати більше, а працювати меньше. А Де Брюйне правий на 300%.
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