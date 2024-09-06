Де Брюйне - о календаре: УЕФА и ФИФА, наверное, равнодушны к этой проблеме. Их интересуют только деньги

Кевин Де Брюйне, полузащитник "Манчестер Сити", пожаловался на перегруженный футбольный календарь.

"Футбольные сезоны становятся длиннее и напряженнее. Возможно, этот сезон пройдет нормально, но с приближением чемпионата мира 2026 года календарь станет еще более загруженным.

Уже неоднократно пытались найти выход из ситуации, но, к сожалению, ничего не меняется. УЕФА и ФИФА, наверное, равнодушны к этой проблеме. Их интересуют только деньги".