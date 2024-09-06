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Клопп раскритиковал отношение тен Хага к Санчо: Тренер должен защищать игрока

Англия

Специалист высказал свое мнение

Клопп раскритиковал отношение тен Хага к Санчо: Тренер должен защищать игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в адрес главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага и его отношения к английскому вингеру Джейдону Санчо.

"Если весь мир теряет доверие и веру в игрока, тренер должен вступиться за него. Я просто не могу поверить, купить игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправлять его в аренду".

Напомним, что сейчас Санчо выступает за "Челси" на правах аренды до конца сезона 2024/25.

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Юрген Клопп Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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