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Клопп раскритиковал отношение тен Хага к Санчо: Тренер должен защищать игрока
Специалист высказал свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в адрес главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага и его отношения к английскому вингеру Джейдону Санчо.
"Если весь мир теряет доверие и веру в игрока, тренер должен вступиться за него. Я просто не могу поверить, купить игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправлять его в аренду".
Напомним, что сейчас Санчо выступает за "Челси" на правах аренды до конца сезона 2024/25.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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